Arcykosztowny gadżet lidera Tour de France. W głowie nam się zakręciło na wieść o tym, ile kasy wozi na ręce Tadej Pogacar na każdym etapie

Richard Mille to marka luksusowych zegarków, z którymi wielkie gwiazdy sportu pokazują się bardzo chętnie. Ten konkretny model (wayde van niekerk) dedykowany jest południowoafrykańskiemu mistrzowi olimpijskiemu z Rio de Janeiro z 2016 roku. Wyceniany jest na ok. 340 tys. euro, czyli – wg obecnego kursu – ok. milion czterysta tysięcy złotych! Nosi go na co dzień m.in. Carlos Sainz jr, czyli kierowca Formuły 1. Spersonifikowany egzemplarz ma również m.in. mistrz tenisowych kortów, Rafa Nadal.

Pogacar przyznał, że ów kosztowny drobiazg – ważący z żółtą (jak koszulka lidera...) bransoletką ledwie 32 gramy - podczas zmagań na Wielkiej Pętli może nosić dzięki sponsorowi. Sam mógłby go kupić dzięki wygranej w TdF, wartej pół miliona euro. Ale już nagroda za drugie miejsce, wynosząca „tylko” 200 tys. euro, nie pozwoliłaby na sfinansowanie owego zegarka!

„Uwielbiam zegarki. I możliwość noszenia tego modelu dzięki sponsorowi na trasie Wielkiej Pętli to bardzo przyjemne uczucie” - przyznał Pogacar, cytowany przez media. Już w zeszłym roku jego zdjęcia z luksusowym modelem chronometru na ręce pojawiały się na pierwszych stronach gazet. Być może dlatego kolarz został też ofiarą złodziei - podczas wyścigu Paryż-Nicea z jego hotelowego pokoju skradziony został zegarek o wartości 165 tys. euro. Do dziś go nie odnaleziono, choć zatrzymano sprawców, który zostali skazani na cztery lata pozbawienia wolności.

Słoweński gwiazdor kolarstwa, który wygrał już Tour de France w 2020 i 2021 roku, mieszka na co dzień w Monaco, a jego zespół UAE Team Emirates płaci mu za sezon sześć milionów euro.