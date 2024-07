i Autor: Pixabay

fatalne wieści

Nie żyje 25-letni kolarz. Rywalizował m.in. z Rafałem Majką, zginął na trasie wyścigu

Do niezwykle tragicznego wydarzenia doszło na trasie Wyścigu Dookoła Austrii. 25-letni Andre Drege, zawodnik Coop-Repsol, upadł na jednym ze zjazdów i zginął od odniesionych obrażeń. Sytuacja jest niezwykle tajemnicza, bo póki co nie podano żadnych szczegółów, jak dokładnie doszło do wypadku Norwega.