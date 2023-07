Tour de Pologne 2023 Wałbrzych - Duszniki-Zdrój UTRUDNIENIA DROGOWE. 3. etap TdP 2023 OBJAZDY w Wałbrzychu 31 lipca Tour de Pologne Wałbrzych - Duszniki-Zdrój UTRUDNIENIA

Koszmarny wypadek na Tour de Pologne. Kolarz wypadł z trasy, w stanie ciężkim trafił do szpitala

Trzeci etap rozpocznie się w Wałbrzychu, drugim najludniejszym mieście Dolnego Śląska. Jest to typowy górski etap z przewyższeniem wynoszącym ponad 3000 metrów. Aby dojechać do mety w Dusznikach-Zdroju, zawodnicy będą musieli pokonać 163 km. Na tym etapie do zdobycia będą 3 Premie Górskie PZU II kat. w Walimiu, na Przełęczy Jugowskiej oraz w Zieleńcu oraz Premia Specjalna 95 lat Tour de Pologne SOUDAL w Pieszycach. Widowiskowa meta zlokalizowana jest na arenie biathlonowej Centralnego Ośrodka Sportu. Mieszkańcy tych okolic muszą przygotować się na pewne utrudnienia.

Tour de Pologne 2023 Wałbrzych - Duszniki-Zdrój UTRUDNIENIA DROGOWE. 3. etap TdP 2023 OBJAZDY 31 lipca

Utrudnienia w Wałbrzychu rozpoczną się około południa na Białym Kamieniu przy Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój. Peleton przejedzie ulicami Białego Kamienia, Śródmieścia, Nowego Miasta i Rusinowej. Trasa wyścigu na terenie Wałbrzycha przebiegnie ulicami: Ratuszowa – Wysockiego – al. Wyzwolenia – Piłsudskiego – 11 Listopada – Noworudzka – Bystrzycka i dalej w kierunku Dziećmorowic. W związku z przejazdem wyścigu przez Wałbrzych na tych ulicach w godzinach 12:15 – 12:45 wystąpią utrudnienia w ruchu spowodowane czasowymi zamknięciami dróg.

Na terenie Dusznik-Zdroju ulice objęte wyścigiem tj.: Droga krajowa DK8 – od strony Szczytnej (Polanicy Wolany) do skrzyżowania z drogą wojewódzką na Zieleniec; Droga wojewódzka 389 – odcinek od DK8 na Zieleniec; Droga powiatowa 3301D – Od skrzyżowania w Zieleńcu do ulicy Parkowej; Ul. Parkowa; Ul. Podgórze – od parku do Karczmy Bławatek zamknięte będą dla całego ruchu mniej więcej w godzinach 15.00 – 17:00 (uzależnione od czasu przyjazdu peletonu). Nie wyznacza się objazdów. Bardzo prosimy odpowiednio wcześniej zaplanować wyjazdy i przyjazdy z wykorzystaniem tych dróg.

i Autor: Tour de Pologne Tour de Pologne 2023 3. etap program