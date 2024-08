i Autor: Szymon Gruchalski Tour de Pologne Tour de Pologne 2024 Pierwszy etap MAPA. Trasa 1. etapu TdP 2024 Wrocław – Karpacz 12.08.2024

TdP 2024

Już dziś, 12 sierpnia, startuje pierwszy etap Tour de Pologne 2024! To z pewnością dobra wiadomość dla wszystkich fanów sportu, którzy nie mają dość sportowych emocji po dopiero co zakończonych igrzyskach w paryżu. 81. edycja jednego z najbardziej prestiżowych wyścigów kolarskich rozpocznie się we Wrocławiu, a pierwszy etap przebiegać będzie właśnie z Wrocławia do Karpacza. Sprawdź, jaką dokładnie trasą przejadą kolarze podczas pierwszego etapu 81. edycji Tour de Pologne.