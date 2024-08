Tour de Pologne 2024: Utrudnienia drogowe Mysłakowice - Karpacz. Objazdy w Karpaczu 13.08.2024

Już pierwszy etap 81. Tour de Pologne przyniósł sporo emocji. Trasa z Wrocławia do Karpacza zachęciła zawodników do aktywnej jazdy, a finisz pod górkę sprawił, że powstały dziury. Najlepszy na Orlinku okazał się Belg Thibau Nys (Lidl-Trek), który wyprzedził o trzy sekundy Holendra Wilco Keldermana (Visma) oraz Brytyjczyka Lukasa Nerurkara (EF Education-EasyPost). Tuż za nimi ze stratą 6 s uplasowali się Duńczyk Jonas Vingegaard (Visma) oraz Słoweniec Matej Mohorić (Bahrain-Victorious). Dla polskich kibiców najważniejsze było dziewiąte miejsce Rafała Majki (UAE Team Emirates) ze stratą 9 s do zwycięzcy i pierwszego lidera TdP 2024. Niewykluczone, że już dzień później dojdzie do zmiany lidera, bo na wtorek zaplanowano jazdę indywidualną na czas, która z pewnością przyniesie przetasowania w klasyfikacji generalnej.

Tour de Pologne 2024 Mysłakowice - Karpacz: Utrudnienia drogowe 13.08.2024

"To kultowy etap walki z czasem, który powraca na trasę Tour de Pologne. W przeszłości odcinek z metą na Orlinku wygrywał między innymi Alberto Contador, dla którego było to pierwsze zawodowe zwycięstwo. Później Hiszpan triumfował w klasyfikacjach generalnych wszystkich wielkich tourów. 15-kilometrowa trasa czasówki będzie wymagająca – zawodnicy wystartują z Mysłakowic, po czym czeka ich płaski dojazd, a następnie wspinaczka pod Orlinek. Będzie to gratka dla kibiców, którzy z bliska będą mogli dopingować swoich ulubionych zawodników" - czytamy w oficjalnej zapowiedzi. Organizacja kolarskiego wyścigu oznacza też pewne utrudnienia drogowe, które we wtorek nie będą jednak szczególnie uciążliwe.

Trasa zawodów zostanie zamknięta od godziny 12:00 do 17:00. Start wyścigu zlokalizowany jest w Mysłakowicach przy ulicy Jeleniogórskiej. Parking dla pojazdów ekip zlokalizowany będzie na ulicy Królewskiej. Trasa zawodów to: Mysłakowice - ul. Jeleniogórska, ul. Godebskiego, Jeleniogórska, Tadeusza Kościuszki; Gmina Podgórzyn - ul. Ekologiczna, Ściegny; Karpacz - Władysława Sikorskiego, Granitowa, Skalna, Obrońców Pokoju, Konstytucji 3 Maja, Parkowa, Konstytucji 3 Maja, Gimnazjalna, Olimpijska.

Meta wyścigu zlokalizowana jest na Orlinku w Karpaczu. (ul. Olimpijska) 1 km do mety będzie wyłączony z ruchu od godz. 8:00 w dniu 11.08.2024 do 19:00 w dniu 13.08 tj. ul. Olimpijska - od skrzyżowania z ulicą Świerkową do mety i do skrzyżowania z ul. Turystyczną (za metą). UWAGA!!! Całkowite wyłączenie z użytkowania parkingów zlokalizowanych przy ul. Olimpijskiej od godziny 22:00 w dniu 10 sierpnia do godziny 24:00 w dniu 13 sierpnia.