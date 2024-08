Jeremy Sochan miał wypadek! Otarł swoje Porsche za ponad milion złotych, nagłe doniesienia!

Nie żyje jedna z największy legend NBA! To on był inspiracją dla logo najlepszej koszykarskiej ligi świata

Jeremy Sochan miał wypadek swoim drogim samochodem! W zeszły weekend, gracz San Antonio Spurs uszkodził swoje jasnozielone Porsche. Jak wskazują dziennikarze, Polak miał utracić panowanie nad pojazdem, co skończyło się uderzeniem w barierki i ścianę. O ile graczowi nie stało się nic poważnego, o tyle jego auto ucierpiało!

Jeremy Sochan rozbił się swoim drogim samochodem. Policja mówi o przyczynie

Do wydarzenia doszło na drodze międzystanowej numer 10 w Teksasie. Polak w pewnym momencie prowadzenia samochodu miał utracić nad nim panowanie i otrzeć się o barierkę i ścianę. Jak podaje tamtejsza policja, powodem miała być prędkość. Jednakże, co ciekawe, gracz nie został ukarany przez przedstawicieli policji. Na mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które pokazuje, jakich uszkodzeń doznał samochód. Nie wygląda to dobrze, a zważając na fakt, że mówimy o pojeździe, który wyceniany jest na milion złotych, to jego naprawa na pewno nie będzie tania. Samochód z graczem NBA jest od 2023 roku, kiedy to zakupił sobie ów pojazd na 20. urodziny.