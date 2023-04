Jeremy Sochan nie zagra więcej dla reprezentacji Polski? Ważny komunikat! Zależy to od wielu czynników

Drużyna San Antonio Spurs nie może zaliczyć do udanych minionego sezonu. Wszystko za sprawą małej ilości wygranych meczów, przez co bardzo szybko mogli zapomnieć o udziale w play-offach. Jeremy Sochan zrobił więcej niż ktokolwiek oczekiwał, jednak patrząc na wyniki jego zespołu, a ponadto liczbę opuszczonych przez niego spotkań - 26, które były spowodowane dużą ilością urazów nie można uznać, że 19-latek miał szczęście w jakiejkolwiek postaci. Od 22 marca do końca rundy regularnej nie pojawił się na parkiecie, mając chroniczny problem z kolanem. W ostatnim czasie Sochan zabrał głos w sprawie kontuzji. - To nie jest poważna kontuzja. Moje prawe kolano nie jest sprawne w stu procentach, ale też nie ma tragedii. Naszej drużyny nie będzie w play-off, więc nie ma też powodu, bym w końcu sezonu grał za dużo i zbyt nadwyrężał kolano. Sytuacja się klaruje z dnia na dzień. Trochę mnie boli, ale nie grozi mi żaden zabieg – zapewniał Sochan „SE” w Waszyngtonie pod koniec marca.

Sochan bardzo chce zagrać w kadrze! Wszystko zależy od kilku czynników

Podczas wirtualnego spotkania z przedstawicielami mediów, Sochan odniósł się do reprezentowaniu Polski. - Codziennie zadaję sobie pytanie czy będę mógł zagrać w tym roku w reprezentacji Polski. Bardzo chcę. Przez najbliższe dni na pewno klub będzie o tym rozmawiał, planował okres wakacyjny. Ja jestem gotowy - przekazał.

Warto przypomnieć, że Polska weźmie udział w rundzie kwalifikacyjnej do igrzysk olimpijskich, które odbędą się w 2024 roku w Paryżu. Weźmie w nich udział 16 europejskich reprezentacji. W dniach 12-20 sierpnia rozegrane zostaną dwa 8-zespołowe turnieje. Aby zakwalifikować się do turnieju, należy wygrać cały turniej.

