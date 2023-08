Marcin Gortat pokazał nowe zdjęcie z piękną żoną. W sieci szum, wymowny komentarz Ewy Chodakowskiej

Reprezentant Polski zapadł na bardzo rzadką chorobę. „W 4 dni od bohatera do człowieka przykutego do łóżka”. Walczy o zdrowie

Być może koszykówka nigdy nie dorównywała piłce nożnej pod względem popularności w naszym kraju. Bywają jednak takie postaci, które przyciągają mocno uwagę fanów. Do takiego grona można zaliczyć zdecydowanie Marcina Gortata. Jeden z nielicznych rodaków w historii legendarnej ligi NBA sprawił, że wielu fanów znad Wisły zainteresowało się basketem i rzesza zasiadała przed telewizorami w środku nocy, by śledzić poczynania "Polskiego Młota". Dzisiaj Gortat jest już na sportowej emeryturze. Oddaje się szkoleniu młodzieży, własnym biznesom oraz... miłości. Szczęście znalazł u boku ślicznej żony. Jego zdjęcie z Żanetą Gortat-Stanisławską wywołało spore poruszenie w internecie. Na Instagramie od razu wylało się morze komentarzy.

Nowe zdjęcie Gortata z żoną

Marcin Gortat znany jest z tego, że chroni swoją prywatność. Dlatego też nowe zdjęcie z żona, jakie opublikował w sieci, musiało odbić się głośnym echem wśród fanów. Tym razem były koszykarz postanowił zaprezentować owoce specjalnej sesji zdjęciowej, na której opisywani bohaterowie zaprezentowali się w zawsze eleganckich i pasujących czarnych strojach. Trzeba przyznać, że wyszło bardzo efektownie, a na fotkę uwagę zwrócili nie tylko zwykli fani, lecz także inne znane osobistości w naszym kraju.

Wymowny komentarz Chodakowskiej pod zdjęciem Gortata

Nie jest tajemnicą, że Gortat utrzymuje stosunki z wieloma celebrytami. Zarówno ze świata sportu, jak i muzyki oraz szeroko pojętej kultury. Regularnie organizuje w Stanach Zjednoczonych wydarzenie pod nazwą "Polish Heritage Night", gdzie promuje rodzime tradycje i zwyczaje. W ten sposób zadbał także o znajomość z Ewą Chodakowską. Znana trenerka fitness nie mogła powstrzymać się przed komentarzem fotki kolegi z jego wybranką serca. "Byciem razem wydobywamy z siebie to, co najlepsze. KOCHAM TO" - czytamy w opinii Chodakowskiej na Instagramie.

Obok zdjęcia nie przeszła obojętnie także sama Żaneta Gortat-Stanisławska. "Kocham mojego gorącego męża" - napisała pod fotką towarzyszka życia byłego koszykarza.