Zapomniał o ważnym szczególe

Gdy Adam Małysz pokazał te zdjęcia, nie spodziewał się takiej krytyki. Reakcja była błyskawiczna i zawstydzająca

Adam Małysz nie leniuchuje na sportowej emeryturze. Choć jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego ma mnóstwo pracy w charakterze działacza, to robi wszystko, by pozostać w dobrej formie. Niestety, czasami w pośpiechu zapomina o najważniejszym - własnym bezpieczeństwie. Na domiar złego zauważają to jego fani w sieci, którzy błyskawicznie zareagowali na nowe zdjęcia byłego skoczka narciarskiego.