Nie żyje legendarny Chet Walker. Fani z całego świata pogrążyli się w żałobie, nieopisana strata

Nie żyje Chester Walker. Zapisał się na kartach historii NBA

Chester Walker urodził się w biednej rodzinie w mieście Bethlehem w stanie Mississippi 22 lutego 1940 roku. Koszykówkę trenował od lat młodzieńczych i szybko stał się gwiazdą swojej drużyny w szkole średniej Benton Harbor High School. W wieku 22 lat przystąpił do draftu NBA i okazało się to świetną decyzją – został wybrany przez Syracuse Nations, obecnie znane jako Philadelphia 76ers. Stał się ważną częścią drużyny i spędził w niej kolejne siedem lat, odnosząc niemałe sukcesy.

Z drużyną z Filadelfii sięgnął w 1967 roku po mistrzostwo NBA, a łącznie wystąpił też trzy razy w meczu gwiazd. W 1969 roku odszedł z Philadelphia 76ers i dołączył do Chicago Bulls, w którym grał do 1975 roku i gdzie zakończył karierę. Jako zawodnik „Byków” jeszcze czterokrotnie trafiał do meczu gwiazd NBA. Po zakończeniu kariery Chet Walker realizował się jako producent filmowy. W 2012 roku został natomiast wprowadzony do Galerii Sław NBA.

Jak podała NBA, Chet Walker zmarł w sobotę, 8 czerwca, w Long Beach w Kalifornii, w wieku 84 lat po długiej chorobie. Oba jego byłe kluby pożegnały już Walkera na swoich profilach w mediach społecznościowych. – Jesteśmy głęboko zasmuceni informacją o śmierci Cheta Walkera, legendy naszego zespołu – napisano na profilu Chicago Bulls. – Walker miał ogromny wpływ na nasze miasto i ligę – czytamy we wpisie Philadelphia 76ers.

