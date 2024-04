Sędzia sportowy kradnie perfumy na lotnisku. Pojawiło się nagranie niepozostawiające wątpliwości [WIDEO]

Olimpijczyk cierpi na bardzo nietypowe schorzenie. To jak paraliż, a mimo to grał i wypadł kapitalnie

O incydencie informują media w Serbii i w innych krajach. W sieci pojawił się filmik z lotniskowego sklepu, na którym można dostrzec jak sędzia Boltauzer długo kręci się wokół stoiska z perfumami, by – upewniwszy się, że nikogo nie ma w pobliżu – włożyć towar z półki do kieszeni. Odwrócił się tyłem do kamery i być może zdawał sobie sprawę z jej istnienia, ponieważ na minutę przed kradzieżą spoglądał w tamtą stronę kilka razy. Nie wiedział jednak, że moment, w którym wsunie perfumy do kieszeni, będzie wyraźnie widoczny na nagraniu.

Olimpijczyk cierpi na bardzo nietypowe schorzenie. To jak paraliż, a mimo to grał i wypadł kapitalnie

Jeremy Sochan o Polish Heritage Night Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kradzież za 200 euro

Jak się teraz okazuje, kradzież perfum marki Tom Ford o wartości ponad 200 euro nie uszła uwadze personelu dbającego o bezpieczeństwo sklepu. Boltauzer został zatrzymany. Policja na lotnisku przyłapała go na gorącym uczynku i natychmiast zabrała do aresztu.

Marcin Gortat wydał w nocnym klubie dziesiątki tysięcy złotych! Były gwiazdor NBA i jego koledzy zostawili tam bajońską sumę

QUIZ. Piłkarz, koszykarz czy siatkarz? Same wielkie nazwiska, szansa na komplet Pytanie 1 z 15 Gilberto Amauri de Godoy Filho czyli Giba to: piłkarz koszykarz siatkarz Dalej

Salen a la luz imágenes de Boltauzer, árbitro de la Euroliga, robando un perfume en el aeropuerto de Belgrado🫣 Los hechos sucedieron tras el partido entre Partizan y Mónacopic.twitter.com/brQUbuRYqa— Eurohoops España (@EurohoopsES) April 26, 2024

Pojmany sędzia przyznał się od razu i wnioskował o ugodę, by uzyskać jak najłagodniejszą karę. Jak pisze serbski portal republika.rs, który opublikował film z nagraniem kradzieży, chodziło mu też o to, żeby tak zatuszować wywołany przez siebie skandal, aby nie odbił się on na jego reputacji i aby dalej mógł wykonywać swoją pracę na koszykarskich boiskach, jakby nic się nie stało.

Jeremy Sochan podał termin powrotu do gry po kontuzji. Zdąży na zgrupowanie kadry koszykarzy?

Gdy redakcja poprosiła go o komentarz, Boltauzer najpierw powiedział, że nie ma czasu, a potem przestał reagować na próby kontaktu. Portal Eurohoops napisał na platformie X, że władze koszykarskiej Euroligi wszczęły postępowanie wyjaśniające.