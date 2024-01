Tajemnica Marcina Gortata wypłynęła. Nigdy głośno o tym nie mówił, a jest się czym chwalić!

Jeremy Sochan wróci do reprezentacji Polski? Te słowa nie pozostawiają wątpliwości, jasny komunikat!

Marcin Gortat po zakończeniu kariery szczególnie mocno zaangażował się w projekty związane ze wspieraniem młodzieży oraz żołnierzy. W pierwszym przypadku regularnie organizuje obozy i treningi dla utalentowanych adeptów swojej dyscypliny w ojczyźnie. Profesjonalni trenerzy udzielają rad koszykarskich, życiowych, dietetycznych i wielu innych. Dzięki temu młodzi sportowcy mogą podążać odpowiednią ścieżką już od pierwszych lat na koszykarskich parkietach. W przypadku Wojska Polskiego Gortat organizuje cykliczne mecze pokazowe wspierające żołnierzy i organizuje pomoc dla kombatantów. Jego działalność, jak się okazuje, była doceniana przez elity polityczne.

Wielkie osiągnięcia Gortata

Wielu Polaków marzy o odznaczeniach, które potwierdziłyby ich dokonania dla społeczeństwa. Skromny Marcin Gortat raczej się tym nie chwali, ale jego praca społeczna została doceniona już przynajmniej dwukrotnie. Z dostępnych informacji wynika bowiem, że „Polski Młot” w 2012 roku otrzymał Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju”. Z kolei w 2018 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zasługi Marcina Gortata dla Polski

Marcin Gortat ma rzecz jasna wielkie zasługi dla polskiej koszykówki. To jednak nie wszystko. Dzisiaj wykorzystuje swoją popularność w Stanach Zjednoczonych, by krzewić tam kulturę ojczyzny. Co roku organizuje specjalną noc, podczas której znane osobistości z naszego kraju udają się za Wielką Wodę i prezentują osiągnięcia przed tamtejszą publiką.