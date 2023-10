Nogi 40-letniej żony Marcina Gortata w pełnej krasie. Nie do wiary, jak teraz wyglądają

Żaneta Gortat-Stanisławska i Marcin Gortat od dłuższego już czasu dzielą swój czas między Polskę i Stany Zjednoczone. Na szczęście żyjemy w czasach, w których podróże za Ocean nie są już niespotykaną egzotyką. Dzięki temu małżeństwo może powitać dzień w ojczyźnie, by za kilkanaście godzin cieszyć się pięknymi widokami na amerykańskim wybrzeżu. Niezależnie od tego, gdzie znajdują się państwo Gortat, żona byłego koszykarza z pewnością wzbudza ogromne zainteresowanie. Miłość wyraźnie jej służy, ponieważ 40-letnia pani doktor wciąż wygląda jak 20-latka!

Na świeżym zdjęciu na Instagramie Żaneta Gortat-Stanisławska postanowiła zaprezentować się w naprawdę kuszącej kreacji. Czarna sukienka na wąskich ramiączkach uwydatniła jej dekolt, ale nie tylko. Od razu w oczy rzucają się niezwykle smukłe nogi. Wyrzeźbione ciało wybranki serca Marcina Gortata po prostu musi robić wrażenie. Już na pierwszy rzut oka widać, że żona byłego koszykarza bardzo o siebie dba i cieszy się nie tylko fantastyczną formą czy sylwetką, lecz także pełnym zdrowiem.

Żaneta Gortat-Stanisławska w pięknym wpisie

Fotka znalazła się przy wpisie Żanety Gortat-Stanisławskiej na temat przyjaźni. „Warto pielęgnować i doceniać takie wyjątkowe i lojalne przyjaźnie, bo są one jednymi z najcenniejszych skarbów, jakie możemy mieć w życiu. Wspólny czas to okazja do celebracji tego, co najważniejsze - przyjaźni, wsparcia i miłości,to moment, kiedy doceniamy, jak wiele znaczą dla nas te relacje” – napisała na portalu społecznościowym żona Marcina Gortata.