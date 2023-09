Piękna polska lekkoatletka w skąpym bikini. 22-letnia biegaczka rozpaliła zmysły, nie zamierzała rozstawać się z latem

Pia Skrzyszowska błyskawicznie stała się jedną z gwiazd polskiej lekkoatletyki. 22-latka fantastycznie przeszła z wieku juniorki do zawodów seniorów i już w tym wieku ma na koncie ogromne sukcesy. Sprinterka specjalizująca się w biegu przez płotki jest mistrzynią Europy na 100 m ppł i wicemistrzynią Europy w sztafecie 4x 100 m. Do tego zdobyła złoty medal Igrzysk Europejskich, a na koncie ma udział w igrzyskach olimpijskich w Tokio. W Paryżu będzie jedną z nadziei polskich kibiców na dobry wynik, jednak zanim rozpocznie przygotowania do przyszłorocznych igrzysk, korzysta z wakacji po długim i wyczerpującym sezonie.

Pia Skrzyszowska w skąpym bikini. 22-letnia biegaczka rozpaliła zmysły

Choć lato oficjalnie dobiegło końca, a dzień robi się coraz krótszy, Skrzyszowska nie zamierzała rozstawać się z najcieplejszą porą roku. Wakacje postanowiła jednak spędzić poza Polską i jej wybór padł na Koreę Południową. Tam 22-letnia biegaczka nie mogła odpuścić okazji, by udać się na słynną Wyspę Jeju. Jest to największa wyspa Korei Płd. i spędzony tam czas na długo zapadł w pamięć lekkoatletki. Widać to w jej mediach społecznościowych, w których da się odczuć zachwyt tym urokliwym miejscem.

Na szczęście Skrzyszowskiej dopisała pogoda i mogła skorzystać z tamtejszych plaż. W skąpym bikini cieszyła się tamtejszymi falami, a jej wakacyjne zdjęcia zachwyciły fanów. "Łapię fale na plażach Wyspy Jeju" - napisała lekkoatletka pod dwoma fotografiami w czarnym stroju kąpielowym wiązanym na paseczkach, który odsłaniał naprawdę dużo. Jej wysportowana figura zrobiła wrażenie na użytkownikach Instagrama. "Zakochać się i umrzeć", "O kurczaki", "Co za wspaniały widok" - to kilka z wielu komentarzy zawierających komplementy pod najnowszym postem 22-latki.