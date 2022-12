To jakiś kosmos! Nikt nigdy tak nie zagrał, Luka Doncić jest gigantem

Porównali Jeremy'ego Sochana do największych gwiazd NBA! To robi olbrzymie wrażenie, słynny trener zachwycony

Słoweniec uzyskał tzw. triple-double (trzy elementy statystyczne wyrażone dwucyfrowo), co samo w sobie nie jest wyczynem nadzwyczajnym, chociaż stanowi o klasie zawodnika. Jednak liczby, jakie pojawiły się po meczu przy nazwisku Doncić, wzbudziły u wszystkich niedowierzanie. Nigdy w dziejach NBA nie zdarzyło się, by ktoś zapisał połączył 60-punktową zdobycz z 21 zbiórkami, nie mówiąc o 10 asystach.

Jeszcze 35 sekund przed końcem IV kwarty Mavericks ulegali 9 punktami, a jednak zdołali odrobić straty. Doncić, grając jak natchniony przez cały mecz, w niesamowity sposób doprowadził do dogrywki. Wykonywał w końcówce rzuty wolne, ale drugi celowo spudłował, by zespół miał szansę na zdobycie co najmniej 2 punktów. Piłka trafiła w zamieszaniu do Luki, a ten od razu rzucił w stronę kosza z powietrza, tuż po jej złapaniu. Piłka wpadła, a rywal nie odpowiedział. Luka cieszył się jakby Dallas Mavericks wygrali, chociaż była to „tylko” dogrywka, bo na tablicy widniał remis. Sam Słoweniec przyznał potem, iż przez moment sądził, że dał drużynie wygraną.

I tak jednak Doncić doprowadził w dodatkowym czasie do sukcesu swojego zespołu. Kiedy wszedł do szatni po spotkaniu, koledzy zgotowali mu... chłodne przyjęcie – chłodne, bo wszyscy jak jeden maż oblali go wodą z butelek.

Doncić musiał się napić piwa

– Niezwykle trudno zrobić coś, czego nikomu nigdy się nie udało dokonać – przyznał trener Dallas Jason Kidd. – Przed Luką było w tym miejscu kilku legendarnych graczy, jak Wilt Chamberlain i Elgin Baylor. On dołączył wcześniej do koszykarzy tej klasy, a teraz ich jeszcze prześcignął. Już gra w swojej lidze.

– Zmęczyłem się jak diabli, muszę się napić piwa, żeby dojść do siebie – stwierdził otwarcie po meczu Doncić.

Koszykarze NBA z triple-double z minimum 50 pkt i 20 zbiórkami

2022 Luka Doncić 60 pkt – 21 zb – 10 as

1968 Wilt Chamberlain 53 – 32 – 14

1963 Wilt Chamberlain 51 – 29 – 11

1961 Elgin Baylor 52 – 25 – 10