Tragiczna wiadomość obiegła media. Nie żyje były zawodnik NBA, choroba zabrała go w ledwie kilka miesięcy

Eric Montross w trakcie swojej kariery koszykarskiej wiele lat spędził w NBA. W latach 1990-1994 reprezentował barwy Tar Heels, drużyny Uniwersytetu Karoliny Północnej w Chapel Hill, a w 1994 roku trafił do najlepszej ligi koszykarskiej świata – został wybrany z numerem 9. przez Boston Celtics. W NBA występował do 2002 roku i reprezentował barwy takich klubów, jak: Dallas Mavericks, New Jersey Nets, Philadelphia 76ers, Detroit Pistons i Toronto Raptors. Montross występował także w reprezentacji USA, z którą już w 1991 roku sięgnął po medal igrzysk panamerykańskich rozgrywanych w Hawanie.

Nie żyje Eric Montross, zmarł po krótkiej walce z chorobą

Po zakończeniu kariery w 2002 roku wciąż pozostał przy koszykówce, pełniąc rolę analityka radiowego w transmisjach z meczów swojej drużyny uniwersyteckiej. Jak informuje „The Guardian” w marcu tego roku Montross dowiedział się, że choruje na raka. Od razu rozpoczął leczenie, lecz okazało się ono nieskuteczne.

O śmierci Erica Montrossa poinformowała jego rodzina. Były koszykarz zmarł w domu w otoczeniu swojej rodziny i bliskich, miał 52 lata. – Eric był świetnym graczem i znakomitym uczniem, ale wpływ, jaki wywarł na naszą społeczność, wykraczał daleko poza boisko do koszykówki. Był człowiekiem wiary, wspaniałym ojcem, mężem i synem oraz jednym z najbardziej rozpoznawalnych ambasadorów Uniwersytetu i Chapel Hill – tak pożegnał Montrossa Uniwersytet Karoliny Północnej, którego oświadczenie przytacza portal WP SportoweFakty.