Wizyta Zełenskiego u Trumpa wywołała burzę. Mocne stanowisko Marcina Gortata. Gwiazdor jest wściekły

- Nie mogę uwierzyć w to, co właśnie się stało. Nie umiem opisać mojej złości i rozczarowania. Pierwszy raz w życiu wyłączę komentarze pod postem, bo nie znoszę tych dwóch ludzi w Ameryce. Nie chcę żałować na przyszłość tego, co chcę powiedzieć w tym momencie. Wszystkim dzielnym ukraińskim żołnierzom – jesteśmy z Wami, Europa stoi za Wami – napisał Gortat na Instagramie.