Zadyma podczas meczu NBA. Gwiazda uderzyła swojego kolegę z drużyny! Zagotowało się na ławce

Za nami ostatnie mecze sezonu zasadniczego NBA. Do gorących scen doszło podczas meczu Minnesota Timberwolves z New Orleans Pelicans. Rudy Gobert został wysłany do domu po tym, jak uderzył swojego kolegę z drużyny na ławce rezerwowych. Zagotowało się po ostrych słowach. Szczegóły gorącej sytuacji ujawnił dobrze poinformowany dziennikarz Adrian Wojnarowski.