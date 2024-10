Dwa tygodnie po ślubie takie wieści. Gorzka chwila Natalii Kaczmarek. Nie tak miało być

Natalia Kaczmarek 2024 rok zapamięta do końca życia. Na bieżni najlepsza polska biegaczka na 400 metrów najpierw wywalczyła w czerwcu mistrzostwo Europy, a następnie w sierpniu wymarzony brązowy medal igrzysk olimpijskich. Przez cały sezon prezentowała znakomitą formę, o czym świadczy kosmiczny rekord Polski (48,90 s). Jednak nie tylko zawodowo był to dla niej wyjątkowy rok - 28 września 26-latka wyszła za mąż za wieloletniego partnera, kulomiota Konrada Bukowieckiego. Ślub odbył się we wsi Wilimy na zachodnim brzegu jeziora Dadaj i na długo pozostanie w pamięci gości. Po nim młoda para udała się w podróż poślubną do Nowego Jorku, jednak podczas niej świetne humory nowożeńców mogła nieco popsuć jedna wiadomość ze świata lekkoatletyki.

Gorzka pigułka dla Natalii Kaczmarek dwa tygodnie po ślubie

Chodzi o... nagrodę dla najlepszej lekkoatletki roku. Kaczmarek po fantastycznym sezonie znalazła się w gronie 10 nominowanych zawodniczek, na które głosowali kibice na całym świecie. Dla tych z Polski była ona główną faworytką do zwycięstwa, ale to nie wystarczyło. Niespełna dwa tygodnie po ślubie biegaczka musiała pogodzić się z tym, że nie odbierze prestiżowej nagrody. Kaczmarek nie załapała się do najlepszej trójki, z której zostanie wybrana zwyciężczyni.

O zwycięstwo w plebiscycie będą walczyły: specjalizująca się w biegach na 400 m i 400 m ppł Holenderka Femke Bol, najlepsza w Paryżu w biegu na 800 m Brytyjka Keely Hodgkinson i rekordzistka świata w skoku wzwyż - Ukrainka Jarosława Mahuczich. Nagrody nie zdobędzie także polski junior Stanisław Strzelecki, który był wśród nominowanych jako "wschodząca gwiazda". Wśród mężczyzn o główne zwycięstwo powalczą: szwedzki tyczkarz Armand Duplantis, specjalizujący się w biegach średnich i długich Norweg Jakob Ingebrigtsen oraz skaczący w dal Grek Miltiadis Tentoglou.

Tak Natalia Kaczmarek poznała przyszłego męża Konrada Bukowieckiego

W najbliższym sezonie Natalia Kaczmarek będzie występować już pod nazwiskiem Bukowiecka. Jak lekkoatletka poznała przyszłego męża?

- Natalia zawsze mi się podobała jako dziewczyna, kobieta. W RPA mieszkałem w pokoju z kolegą, który znał ją lepiej. No i tak myślę sobie, skoro ta Natalia taka fajna, może by ten kolega zapytał, czy gra w karty? Zaczęliśmy grać w makao, kenta. Ja z kolegą, Natalia z koleżanką. [...] Od razu złapaliśmy dobrą gadkę. Okazało się, że poczucie humoru też mamy podobne - tak kulomiot wspominał w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego Onet" początki ich związku.