Ewa Swoboda bez ubrań pręży się przed obiektywem. Żar aż bucha z tych nagrań. Odważnie prezentuje zniewalające ciało

Ewa Swoboda od kilku lat puka do czołówki wśród sprinterek. W rywalizacji na 100 metrów niebywale trudno jest się przebić do światowego szczytu, ale polska zawodniczka coraz lepiej radzi sobie na międzynarodowej arenie i zdobywa coraz więcej medali. W przyszłym roku przed Swobodą najważniejsza impreza czterolecia, a więc igrzyska olimpijskie, które odbędą się w Paryżu. Sprinterka podchodzi do tego występu z wielkimi nadziejami i będzie chciała zaprezentować się jak najlepiej. W przerwie między sezonami podjęła się nowej inicjatywy.

Z udziałem Swobody powstał wyjątkowy kalendarz, który przedstawia lekkoatletkę w czterech żywiołach. Na Instagramie pojawiały się pojedyncze zdjęcia, zachęcające do nabycia kalendarza. Fotografie robiły wielkie wrażenia na fanach, a kilka dni temu pojawiło się nagranie zza kulis całej sesji fotograficznej. - Z myślą o fanach Ewy Swobody. Z myślą o kolekcjonerach dobrej fotografii. Cieszymy się, że możemy podzielić się tym wyjątkowym projektem, w którym poznajecie nowe oblicze Ewy w 4. żywiołach - czytamy na Instagramie.

- Z okazji premiery kalendarza mamy dla Was coś ekskluzywnego - film dokumentalny z pracy nad zdjęciami do kalendarza. Szukajcie go na kanale Youtube Running Creatives. Możecie przekonać się, jak Ewa ujarzmiła Cztery Żywioły oraz zobaczyć autorkę projektu Aleksandrę Szmigiel w Żywiole Twórczym - dodano.