Ewa Swoboda nie wytrzymała. Z pełną mocą zareagowała na krytykę księdza, wystarczył jej jeden gest

Ewa Swoboda podczas tegorocznych mistrzostw świata w Budapeszcie przeżyła prawdziwą huśtawkę emocji. Po półfinałach wydawało się, że zostanie dziewiątą sprinterką świata i nie awansuje do finału, uzyskując ten sam czas co ósma zawodniczka. Decydować miała jedna tysięczna sekundy, co było trudne do przyjęcia dla ambitnej biegaczki. Po interwencji polskiego sztabu sędziowie zweryfikowali jednak wyniki i dopuścili Polkę do finału. W nim Swoboda pobiegła jeszcze szybciej i ostatecznie zajęła na MŚ 6. miejsce, osiągając najlepszy wynik w historii polskiego sprintu. 26-latka została też najlepszą Europejką i wydawało się, że przed nią same radosne chwile. Niestety, radość po świetnym występie mocno zaburzył kontrowersyjny ksiądz Michał Woźnicki, który publicznie zaatakował Swobodę za jej wygląd.

Ewa Swoboda mocno zareagowała na krytykę kontrowersyjnego księdza

W trakcie ostatniego kazania były salezjanin w ostrych słowach skrytykował najlepszą polską sprinterkę za jej liczne tatuaże. - Ewa Swoboda wygląda obrzydliwie. Bo jest abażurem. Stoi w blokach startowych i co robi? Znak krzyża. A tego się nie da pogodzić dziewczynko. Znaku krzyża i zrobienie z siebie choinki (...) Ewa Swoboda nie da się na ciebie patrzeć. Wyglądasz jak potwór - powiedział ks. Woźnicki, który pozostaje w stanie duchownym, jednak został wyrzucony z zakonu Salezjanów w Poznaniu, a Watykan oskarżał go już o szerzenie herezji i schizmy. W toku pozostaje sprawa wydalenia go ze stanu duchownego, a na jego paskudne słowa zareagowała sama lekkoatletka.

Kontrowersyjne kazanie dotarło do Swobody, która podeszła do wszystkiego ze sporym dystansem. Jej reakcją było stworzenie na Instagramie akcji pt. "Pokaż swój ulubiony tatuaż dla ks. Woźnickiego". Sprinterka z Żor rozpoczęła specjalny album zdjęciem, na którym pokazała tatuaż czaszki na swojej dłoni. W momencie pisania tego artykułu do akcji dołączyło już blisko 100 osób. W ten sposób stanęły one po stronie Swobody.

i Autor: Instagram/Ewa Swoboda Ewa Swoboda odpowiedziała księdzu