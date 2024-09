Ewa Swoboda szczerze o seksie. Kuba Wojewódzki zadał jej intymne pytanie! „Aż mnie zatkało!”

Łzy cisną się do oczu po wyznaniu Pawła Fajdka. Wprost mówi o najgorszym czasie w życiu

To koniec Natalii Kaczmarek. Kibice muszą się z tym pogodzić. Ogłosiła wszem wobec

To wówczas Natalia Kaczmarek obwieści zakończenie kariery. Powiedziała o tym głośno. To będzie wielki cios dla kibiców

Ewa Swoboda to znakomita polska lekkoatletka, która zaprezentowała się bardzo dobrze na poprzednich igrzyskach olimpijskich w Paryżu czy na mistrzostwach Europy. Sportsmenka była niedawno gościnią w programie Kuby Wojewódzkiego. Prowadzący wielokrotnie pokazywał, że nie obawia się zadać trudnych pytań. I często stają się one hitami internetu.

Nieziemsko piękna polska lekkoatletka postawiła na wielką zmianę. Metamorfoza Marii Andrejczyk, padliśmy z wrażenia

Program Kuby Wojewódzkiego. Ewa Swoboda szczerze o seksie

Kuba Wojewódzki chętnie zadaje różne intymne pytania swoim gościom. Tak samo było i tym razem. Materiał TVN szybko stał się hitem internetu. Wideo zatytułowane „Ewa Swoboda o tym, ile trwa jej seks” obejrzało 436 tysięcy osób.

- Ty nie boisz się tematów tabu. Jak ma się 27 lat, ile trwa przeciętnie seks? - zapytał wprost Kuba Wojewódzki. - Z 15, 20 minut? Nie wiem – powiedziała Swoboda, która nie wytrzymała i wybuchnęła śmiechem po reakcji prowadzącego. - Aż mnie zatkało! - odrzekł gwiazdor TVN-u.

W komentarzach pojawiło się wiele krytyki za pytanie zadane przez Wojewódzkiego. - Głupie pytania – napisał jeden z widzów. - Ewa, po co tam poszłaś? - zapytała kolejna z osób. - Co on za pytania jej zadaje… - dodała pani Iwona.