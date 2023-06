Justyna Święty-Ersetic przekazała smutne wieści. „Sama nie wiem, czy wystarczy mi sił, piekielnie trudny czas”

Lekkoatletyczny Memoriał Ireny Szewińskiej. Wojciechowi Nowickiemu zabrakło centymetrów do zwycięstwa

„W najbliższym czasie nie zobaczycie mnie na bieżni” – napisała nasza czołowa biegaczka na 400 m w mediach społecznościowych. 31-letnia Święty-Ersetic to jedna z najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletek, ikona biegu na jedno okrążenie, żelazna członkini teamu Aniołków Matusińskiego, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska, dwukrotna mistrzyni Europy i dwukrotna medalistka MŚ na otwartym stadionie. W ostatnim czasie nie ma jednak szczęścia do stabilnej dyspozycji zdrowotnej.

Lekkoatletyczny Memoriał Ireny Szewińskiej. Wojciechowi Nowickiemu zabrakło centymetrów do zwycięstwa

W czasach pandemicznych straciła sporo sił po przechorowaniu COVID-19, to miało wpływ na wiele jej startów i przygotowań. Kiedy wydawało się, że kłopoty ze zdrowiem pozostawiła za sobą, pojawiły się kolejne. Poinformowała o tym sama zainteresowana we wpisie na Instagramie.

Święty-Ersetic: Trudny czas, nawet nie wiecie jak bardzo...

„Historia zatoczyła znowu koło... Chcieć nie zawsze równa się móc. Niestety, w najbliższym czasie nie zobaczycie mnie na bieżni. Zdrowie po zaraz kolejny postanowiło sprawić mi 'małego' psikusa i sprawdzić ponownie moją cierpliwość, wytrzymałość i upór do celu, pomimo nawarstwiających się przeszkód.

Nie żyje słynny sprinter. To on złamał 10 sekund

Czy wystarczy i tym razem na to wszystko sił? Szczerze? Sama nie wiem. Jest to dla mnie piekielnie trudny czas, nawet nie wiecie jak bardzo. Chwilowo pozostaje mi uzbroić się w cierpliwość i wierzyć w to bardzo mocno, że i tym razem nastąpi happy end” – przekazała Justyna Święty-Ersetic i te słowa nie brzmią niestety optymistycznie. Pani Justyno, życzymy mnóstwo zdrowia!