Już w piątek rusza druga edycja Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich. Nowicki: To znakomity program!

Przed rokiem w eliminacjach wojewódzkich oraz wielkim finale w Warszawie wystartowało ponad dziesięć tysięcy dzieci. W tym roku frekwencja powinna być jeszcze wyższa, bo program został rozszerzony o biegi przełajowe, a także cykl zajęć dla młodszych dzieci pod hasłem #ZacznijOdLekkiej.

– Uczestnicząc w ubiegłym roku w tej akcji widziałem, że jest bardzo wiele dzieciaków, które mają ochotę, by uprawiać sport. Bardzo się cieszę, że moja lekkoatletyka zabiega to te dzieci i zachęca je do uprawiania właśnie królowej sportu. Imprezy organizowane są dokładnie tak, jak prawdziwe mityngi lekkoatletyczne. To na pewno dla tych dzieciaków fantastyczna sprawa – dodaje Nowicki.

W ramach „Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich 2023” odbędzie się szesnaście eliminacji wojewódzkich – pierwsze już w piątek o godz. 10 na stadionie AWF w Warszawie (12.05, Mazowieckie), a kolejne: w Szczecinie (14.05, Zachodniopomorskie), Krakowie (17.05, Małopolskie), Olsztynie (17.05, Warmińsko-Mazurskie), Bydgoszczy (22.05, Kujawsko-Pomorskie), Rudzie Śląskiej (26.05, Śląskie), Łodzi (26.05, Łódzkie), Słupsku (30.05, Pomorskie), Poznaniu (30.05, Wielkopolskie), Gorzowie Wielkopolskim (1.06, Lubuskie), Kielcach (2.06, Świętokrzyskie), Karpaczu (2.06, Dolnośląskie), Lublinie (6.06, Lubelskie), Stalowej Woli (6.06, Podkarpackie), Białymstoku (6.06, Podlaskie) i Opolu (15.06, Opolskie). W trakcie zawodów eliminacyjnych tworzone będą reprezentacje województw, które 1 września wystąpią w Toruniu w zawodach finałowych.

– Głęboko wierzę, że podobnie jak przed rokiem zobaczymy utalentowaną i chętną do rywalizacji sportowej młodzież. Ten projekt kierujemy do dzieciaków, które na co dzień nie uprawiają sportu, a naszym celem jest zachęcenie ich do podjęcia aktywności. Gdy pokażemy im, jak cudowny jest sport, na pewno wielu z nich będzie chciało spróbować na poważnie swoich sił – mówi Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą. W Lekkoatletycznych Nadziejach Olimpijskich biorą udział dzieci w wieku dziesięciu i jedenastu lat. Zawodom każdorazowo towarzyszyć będą pełne atrakcji „Strefy Młodego Olimpijczyka, gdzie dzieci i młodzież będą mogli sprawdzić się w wybranych, uproszczonych konkurencjach lekkoatletycznych.

Dodatkowo w szesnastu miejscach, gdzie zaplanowane są zawody eliminacyjne na stadionie, odbędą się też zawody w biegach przełajowych, w których udział wezmą reprezentacje szkół podstawowych. Planowany jest udział około czterech tysięcy dzieci w wieku 10-13 lat. Imprezami towarzyszącymi eliminacjom „Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich” będą też zawody szkolne pod nazwą #ZacznijOdLekkiej, które będą się odbywać na terenach poszczególnych szkół.

Projekt „Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie” realizowany jest przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Cykl imprez współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki, a projekt wspierają PZU, Fundacja Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.