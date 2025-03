Konrad Bukowiecki po ślubie z Natalią Kaczmarek znacznie przytył! Wszystko jednak zaplanował, wyjaśnia o co chodzi

Natalia Bukowiecka pokazała nogi do samego nieba! Ponętna stylizacja medalistki olimpijskiej z Paryża

Po ślubie życie męża Natalii Bukowieckiej wywróciło się do góry nogami! Radykalne zmiany, jeszcze nigdy tak nie było

Ewa Swoboda o traceniu kilogramów przed ważną imprezą. To dzieje się teraz, ważna deklaracja

To będą czwarte HME w karierze Bukowieckiego. Jego najlepszym wynikiem było oczywiście złoto w Belgradzie w 2017 roku, kiedy to pchnął kulę na rewelacyjne 21,97 m. i ustanowił nowy rekord Polski (bijąc Tomasza Majewskiego).

Konrad Bukowiecki waży 150 kg. I wierzy, że to mu pomoże

Bukowiecki ostatnio mocno przybrał na wadzę. Jak przyznaje, na czczo waży 148,5 kg, a w ciągu dnia nawet 150! Przytył jednak nie dlatego, że nagle zaczął pozwalać sobie na znaczniej więcej. Wręcz przeciwnie, była to zaplanowana akcja. Większa waga oznacza bowiem więcej siły.

- Jestem wolny w kole, ale dzięki temu, że przybrałem na wadze, mogę większą moc przekazać w kulę, w momencie wypchnięcia. Jak widać po wynikach, to procentuje – powiedział polski młociarz, cytowany przez pzla.pl.

Po ślubie życie męża Natalii Bukowieckiej wywróciło się do góry nogami! Radykalne zmiany, jeszcze nigdy tak nie było

Bukowiecki Kaczmarek wywiad Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W niedzielnym konkursie Bukowiecki nie będzie faworytem do medalu, ale nie zamierza się poddawać. Uważa, że najdalej rzucającemu Włochowi Leonardo Fabbriemu można rzucić wyzwanie.

- Myślę, że Leo, chociaż na ten moment nie jest w swojej życiowej formie, to i tak nieważne jak pcha, to uzyskuje niemal zawsze wyniki na poziomie blisko 22 metrów – mówi Bukowiecki, który jednak raz już pokonał w tym roku Fabbriego. Było to na Orlen Cup w Łodzi.

- Moje zwycięstwo nad nim w Łodzi pokazuje, że Leo nie jest nie do pokonania. Zresztą pchnięcie kulą, w ogóle lekkoatletyka, jest wymierna. Po prostu – kto tutaj w Apeldoorn będzie pchał dalej, ten wygra - kończy Bukowiecki.

Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki wzięli ślub! Tak się poznali, oto historia ich miłości