Mamy kolejne złoto! Anna Wielgosz mistrzynią Europy w Apeldoorn!

Już sam awans Wielgosz do finału był fantastyczną informacją. Polka, która ma już 32 lata, nie przestraszyła się młodszych zawodniczek i wygrała swój bieg.

Aż sama nie wierzę, że mogę tu biegać tak, jak marzyłam sobie, kiedy byłam małą dziewczynką – powiedziała po biegu półfinałowym Wielgosz. - Jak mama mi mówiła: kiedy ktoś cię dogania, odpieraj ataki. Cieszę się, że mam taką formę. Rewelacyjnie się czuję, chciałabym cały czas tak biegać. Wygrałam w półfinale z faworytkami, które mają lepsze czasy ode mnie w tym sezonie – zaznaczała Wielgosz.

Teraz Wielgosz pobiegła równie fenomenalnie. Na drugim okrążeniu objęła prowadzenie i nie oddała go do końca. Rywalki szarpały się z tyłu, a ona mknęła po zwycięstwo. I dobiegła. - Mama zawsze mi mówiła: jak cię doganiają, to uciekaj! - dodawała Wielgosz.

