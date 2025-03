Anna Wielgosz z gorzkimi słowami po awansie do finału HME Apeldoorn. „Byłam dyskryminowana ze względu na wiek”

- Pokazuję, na co pracowałam przez ostatnie pół roku. To bardzo trudne, kiedy nikt w ciebie nie wierzy, jest się dyskryminowanym ze względu na wiek. Wszyscy mi odmawiają. Jest to przykre, że do tej pory w Polsce nie byłam doceniana. Myślę, że to się zmieni i otworzy ścieżkę dla takich starszych zawodników, jak ja, którzy ten swój prime mają troszeczkę później. Zezłościło mnie troszeczkę to, że są ludzie, którzy mówią, że z tych starszych zawodników to już nic nie będzie. A ja właśnie pokazuję, że to nieprawda – podkreśla Wielgosz.