Pia Skrzyszowska: Mam nadzieję, że obcokrajowcy nauczą się wymawiać moje nazwisko, bo nie chcę go zmieniać

Rok temu w Glasgow Skrzyszowska wywalczyła brązowy medal halowych mistrzostw świata, ale udział w tej imprezie okupiła kontuzją. Z kolei przed tamtymi mistrzostwami upuściła na siłowni 10 kg, a potem złapała alergię.

Pia Skrzyszowska z brązowym medalem HME w Apeldoorn

- Dwa lata temu byłam w najlepszej swojej formie, a miałam operację. Ten medal jest zatem dla tej Pii sprzed dwóch lat, która marzyła i była pewna tego złota. Cieszę się, że dokładam brąz do swojej kolekcji. Jestem usatysfakcjonowana w stu procentach – mówi Skrzyszowska, która patrzy już do przodu.

Porównałem ceny w polskim i holenderskim Lidlu. Ceną pomidorów można się grubo zaskoczyć

Porównaliśmy ceny Lidlu w Polsce i Holandii. Cena pomidorów to przegięcie! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- To jest moje marzenie mieć medal mistrzostw świata. Ale teraz zajmuję się halowymi mistrzostwami Europy, które mam dopiero za sobą. Miałam kłopoty z techniką od początku sezonu. Na siłowni już nie zakładałam sama ciężarów, zostawiam to mojemu tacie, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Nie powiem, że nie było problemów, wypłakałam bardzo dużo łez. Nawet w poniedziałek po treningu uroniło mi się kilka łez. Ale jak dochodzi już do tych głównych zawodów, to umiem się ogarnąć. Byłam bardzo skupiona na zadaniu do wykonania i się to udało. Cieszę się, że miałam trzy biegi na poziomie 7.80 – zaznacza Skrzyszowska.

Pomimo kolejnych sukcesów obcokrajowcy wciąż mają problem z wymówieniem jej nazwiska. Wypowiedzenie „Skrzyszowska” dla niektórych jest zadaniem nie do wykonania.

- Bardzo bym chciała, żeby nauczyli się moje nazwisko dobrze wymawiać. Kiedy stałam na starcie i ustawiali nas w kolejność przed wyjściem na tor, ktoś mówi do mnie "Skzoska". Ja na to po angielsku: "O mnie chodzi?". A on, że: "tak, tak, masz bardzo trudne nazwisko". Chciałabym, żeby moje nazwisko Skrzyszowska było wymawiane coraz lepiej. Nie chcę zmieniać tego nazwiska, ale nie wiem, co trzeba zrobić, żeby nauczyć obcokrajowców je wymawiać – zastanawia się Pia, która jest z siebie dumna po tych mistrzostwach.

Mariusz Pudzianowski zebrał potężne baty! Ostry atak z ust byłej gwiazdy KSW. Cyrk!

Quiz. Rozpoznasz polskich mistrzów sportu z PRL-u? 15/15 to obowiązek kibica! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od jednej z największych legend. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, która przez lata dzierżyła rekord Polski w biegu na 400 m to... Natalia Kaczmarek Irena Szewińska Teresa Ciepły Następne pytanie

- Ten medal smakuje bardzo dobrze. To mój najlepszy wynik w sezonie. Oczywiście, jakbym była pytana o to w styczniu, to bym oczekiwała lepszych rezultatów. Ten sezon był dla mnie trudny. Jestem pewna, że wiele osób we mnie wątpiło. Nie myśleli, że będę miała tutaj medal. Ja to dowiozłam, czuję się dobrze w turniejach i zrobiłam to. Nie zamieniłabym tego brązu na żaden inny. To był dobry występ. Ale dobrze, że to już za mną – kończy Skrzyszowska.