Porównałem ceny w polskim i holenderskim Lidlu. Ceną pomidorów można się grubo zaskoczyć

Choć sklep ten sam, asortyment w dużej mierze podobny, to cenowo wygląda to zupełnie inaczej. Spacer po Lidlu w Apeldoorn zacząłem o stoiska z warzywami. I tu pojawił się pierwszy szok: pomidory w holenderskim Lidlu są tańsze, niż te w Polsce! Za kilogram, w przeliczeniu na złotówki trzeba zapłacić 11 zł, tymczasem w Polsce od początku tego tygodnia obowiązywała w Lidlu cena 14,99.

Polski kontra holenderski Lidl - porównanie cen

W podobnej cenie w obu krajach są świeże ogórki. Lepiej dla Polaków wygląda sytuacja jeśli chodzi o cebulę, która w w holenderskim Lidlu jest dwukrotnie wyższa. Ceny mleka czy masła nie różnią się znacząco.

Jak to się ma do zarobków Polaków i Holendrów? Tu różnica jest znacznie większa, niż w sklepie. Średnia pensja w Polsce za 2024 rok to 8 172,47 zł brutto, natomiast w Holandii jest to… dwa razy więcej! W tym roku Holendrzy średnio mają zarabiać 3875 EUR na miesiąc, co w przeliczeniu na złotówki daje 16 200 zł brutto! Patrząc na ceny w sklepach w Holandii, to na półkach aż takiej dysproporcji jak w zarobkach nie widać…

W Apeldoorn od czwartku trwają halowe mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Polacy zanotowali mocny początek, bo już drugiego dnia złoto w biegu na 60 metrów przez płotki wywalczył Jakub Szymański. Brąz dołożyła na takim samym dystansie Pia Skrzyszowska.

HME Apeldoorn. Kiedy startują Polacy?

W dalszej fazie imprezy Polacy będą mieli kolejne medalowe szanse. W sobotę przed szansą wywalczenia krążka staną Maksymilian Szwed i Justyna Święty-Ersetic (oboje 400 m), a w niedzielę będziemy trzymać kciuki za Konrada Bukowieckiego (pchnięcie kulą) oraz za Ewę Swobodę (bieg na 60 m).

