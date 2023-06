Największe gwiazdy polskiej i światowej lekkoatletyki wystartują podczas 5. Memoriału Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy

Diamentowa Liga we Florencji KIEDY TRANSMISJA Piątek 2 czerwca LEKKOATLETYKA w TV Mityng we Florencji GDZIE OGLĄDAĆ Natalia Kaczmarek i Anna Kiełbasińska kontra Lieke Klaver RELACJA w POLSACIE SPORT NEWS. Zwycięstwo Polki i rekord świata Kenijki

Do startu w mityngu organizatorzy zaprosili wyborowe sportowe towarzystwo. W każdej z czternastu zaplanowanych konkurencji kibice będą mogli zobaczyć swoich idoli – najlepszych Polaków oraz znakomite gwiazdy lekkoatletyki ze świata. W biegu na 100 metrów przez płotki pobiegnie halowa wicemistrzyni świata Devynne Charlton, a na męskich płotkach kibice zobaczą medalistę halowych mistrzostw Europy Jakuba Szymańskiego. Sprintem na 200 metrów zawładnie z pewnością Erriyon Knighton, czyli amerykański medalista mistrzostw świata sprzed roku. – Dosłownie w każdej z konkurencji nie zabraknie emocji i gwiazd. Wszystko zostanie oprawione muzyką, animacją kibiców. Chcemy sprawić, żeby ten lekkoatletyczny teatr, to widowisko sportowe, było niezwykle atrakcyjne dla każdego kto we wtorkowy wieczór odwiedzi stadion Zawiszy – mówi dyrektor wydarzenia Krzysztof Wolsztyński. 5. Memoriał Ireny Szewińskiej wspierają Miasto Bydgoszcz, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Anwil S.A., InterRisk i Polanik.

Wiele gwiazd kibice zobaczą także w konkurencjach technicznych. Jedną z najlepiej obsadzonych będzie rzut młotem. Wśród pań dojdzie do wyjątkowego pojedynku wielokrotnej złotej medalistki mistrzostw globu Anity Włodarczyk z aktualną mistrzynią świata Amerykanką Brooke Andersen. W tym konkursie pojawi się także złota medalistka mistrzostw Europy Rumunka Bianca Ghelber. Nie mniej emocji będzie w konkursie panów. W 5. Memoriale Ireny Szewińskiej będziemy mieli powtórkę finału olimpijskiego, czy mistrzostw świata w Oregonie. Na starcie zobaczymy bowiem Norwega Eivinda Henriksena oraz eksportowy duet Polaków – Pawła Fajdka i Wojciecha Nowickiego.

– Jest dopiero początek czerwca, więc moja forma nie jest jeszcze najwyższa. Szykujemy się z trenerką na mistrzostwa świata w Budapeszcie. Niemniej jestem liderem europejskich tabel, a mityng w Bydgoszczy ma taką obsadę jakiej nie powstydziłby się finał olimpijski. To z pewnością dodatkowa motywacja dla mnie do jeszcze dalszego rzucania. Czy będzie 80 metrów? Tego teraz nie mogę obiecać, ale jestem pewny, że kibice będą zadowoleni po naszym konkursie – mówi Wojciech Nowicki, mistrz olimpijski z Tokio. Rywalizacji z Nowickim nie może doczekać się pięciokrotny mistrz świata Paweł Fajdek. – Pojedynki z Wojtkiem są zawsze elektryzujące. Mam nadzieję, ze pokażemy naprawdę dalekie rzucanie i walka o zwycięstwo będzie ozdoba tego memoriału. Mam nadzieje, ze Pani Irena byłaby z nas dumna – mówi Paweł Fajdek.

Niemniej ciekawie będzie w konkursie skoku o tyczce. Oprócz medalistów z Oregonu – Amerykanina Chrisa Nilsena i Filipińczyka Ernseta Obieny – nie zabraknie byłego mistrza świata Sama Kendricksa, faworyta gospodarzy Pawła Wojciechowskiego oraz rekordzisty Polski Piotra Liska. – Atmosfera w Bydgoszczy jest świetna, kibice są tak blisko bo skaczemy przed główną trybuną. To nas motywuje i myślę, że naprawdę będziemy mogli zaprezentować się z jak najlepszej strony. Moim celem jest ponownie skoczenie minimum 5.80 – zapewnia Lisek. W Bydgoszczy wystartują także znakomici kulomioci z Tomem Walshem i Joe Kovacsem na czele.