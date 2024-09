Natalia Kaczmarek błyśnie pod Wielką Krokwią. Ale kibice mocno się zaskoczą, będzie zupełnie odmieniona

– Z wielką przyjemnością przyjęłam zaproszenie do udziału w konferencji „Biegowe 360 stopni”, o której wiele dobrego słyszałam w ubiegłym roku. Bieganie to dla mnie najpiękniejsza forma aktywności i zawsze będę wszystkich do tego zachęcać. Uważam wręcz, że my, czyli ci tzw. rozpoznawalni sportowcy mamy wręcz obowiązek namawiać ludzi, zwłaszcza młodych, do aktywności fizycznej – mówi Kaczmarek.