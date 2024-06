Niepokojące informacje o Pawle Fajdku tuż przed igrzyskami. Na to nie ma już ratunku

Mistrzostwa Polski mają być preludium przed igrzyskami olimpijskimi. O miano najlepszego w kraju w rzucie młotem zetrą się znowu m.in. Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki. Pierwszy z nich miał dość przeciętny początek sezonu, ale ostatnie występy zdają się wskazywać na to, że młociarz wraca na właściwe tory. Fajdek zbliża się do pokonania granicy 80 metrów i niewykluczone, że zrobi to jeszcze przed igrzyskami w Paryżu. W ostatnich występach w Bydgoszczy zanotował 79,43 m, a w Poznaniu - 78,77. To wlało optymizm w jego serce. - W pierwszej próbie było gdzieś blisko 80 metra, ale minimalnie wypadło za promień. Drugi byłby dalszy, ale młot uderzył w słupek - relacjonował Paweł Fajdek cytowany przez sportowy portal Interii. Nie jest jednak tak kolorowo. Nieco niepokojące dla kibiców mogą być dalsze informacje pochodzące prosto od Fajdka.

Fajdek narzeka na ból

Na początku czerwca Paweł Fajdek skończył 35 lat. Aż trudno uwierzyć, że czas tak szybko leci. Z jednej strony można mówić o Polaku jako o zawodniku, który zebrał nieocenione doświadczenie, ale z drugiej - nie da się oszukać organizmu. Okazuje się, że kolejne próby odbijają się na samopoczuciu młociarza. - Jest stabilizacja na tym poziomie, co cieszy, ale też plecy mnie "ciągną". Nie mogłem się do końca rozluźnić. To nic poważnego, stary już jestem i nie da się rzucać cały tydzień na maksa - wyjaśnił Fajdek.

Fajdek zawodził na igrzyskach

Choć w dorobku Pawła Fajdka są złote medale najważniejszych imprez, to dotychczas nigdy nie spisał się na złoto na igrzyskach. Na tej najważniejszej dla sportowców imprezie zdobył tylko jeden krążek. W Tokio Fajdek wywalczył brąz. Na innych imprezach tej rangi zawodził. Fajdek za to zawsze świetnie radził sobie na mistrzostwach świata. Z tego rodzaju zawodów wrócił łącznie z 5 złotymi medalami w latach 2013, 2015, 2017, 2019 i 2022.