Pia Skrzyszowska pobiegnie po medal w Paryżu? "Jestem w topie światowym"

Pia Skrzyszowska z brązem halowych mistrzostw świata w Glasgow

- Zapisałam sobie na początku roku, że chcę wywalczyć tutaj medal. Nie mam zatem sobie nic do zarzucenia. Bardzo mnie to co się stało satysfakcjonuje. Powtórzyłam dwa moje najlepsze wyniki z zeszłego roku, czyli 7.78 oraz 7.79. Widać, że ta setna mi nie służy. Ale jeśli mam biegać na tym poziomie i mieć medal mistrzostw świata to powiem tylko tyle, że pani Zofia Bielczyk może dalej cieszyć się ze swego rekordu – śmiała się Pia.

Pochodząca z Warszawy zawodniczka przebojem wdarła się do światowej czołówki. A już za kilka miesięcy igrzyska olimpijskie w Paryżu.

- Nie wiem czy to był szczyt moich możliwości, ale na mistrzostwach świata biega się na miejsca. To mi dziś zdecydowanie wystarcza. Te wyniki są świetne. Pokazują, że jestem w topie światowym – dodała Skrzyszowska.

