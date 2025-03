Posypało polskimi medalami na HME w Apeldoorn! Jakub Szymański: Chciałem tego złota i go wywalczyłem

Jakub Szymański pobiegł kapitalnie. Od początku pobytu w Apeldoorn zapowiadał, że powalczy o złoto i spełnił obietnice. - Chcę wygrać. Inne opcje nie wchodzą w grę. W płotkach wszystko się może wydarzyć, więc cieszyłbym się z każdego miejsca na podium, ale celuję w złoto – mówił Szymański. Podczas finału tylko potwierdził, że jest najlepszy w Europie w hali.

Jakub Szymański ze złotem HME w Apeldoorn!

- Chciałem tego złota i udało mi się go wywalczyć. Taki był cel. Dobrze się czuję na tym dystansie i w tym biegu to potwierdziłem. Nie biegłem po wynik, biegłem po medal. Mam teraz chrapkę na halowe mistrzostwa świata oraz MŚ na stadionie. Ale na razie poczekajmy. Zdobyłem złoty medal dla Polski, mam nadzieję, że w klasyfikacji medalowej będziemy wysoko. Dołożyłem swoją cegiełkę. To był perfekcyjny start, wszystko zagrało. Nic mnie nie boli, nie mam kontuzji. Zdobyłem złoty medal i jestem bardzo z siebie dumny – stwierdził Szymański.

Jakub Szymański piekielnie ambitny i pewny siebie na HME Apeldoorn. „Celuję w złoto”

Choć Pia Skrzyszowska nie zdobyła złotego medalu, a „tylko” brąz, to również była zadowolona ze swojego startu. Dzięki niej i Szymańskiemu reprezentacja Polski ma dwa medale, a do końca halowych mistrzostw Europy w Apeldoorn jeszcze dwa dni.

- To mój najlepszy wynik w sezonie. Ten medal jest dla Pii sprzed dwóch lat, która była mocna, a miała uraz. To moje marzenie mieć medal mistrzostw świata, ale to dopiero we wrześniu. Jestem szczęśliwa – podkreśliła Pia Skrzyszowska.