Robert Korzeniowski dopiero po latach był gotowy o tym opowiedzieć. Lekarze ratowali jego zdrowie

Ważna decyzja polskiej wicemistrzyni świata. To ma pomóc w zdobyciu olimpijskiego medalu

Na przełomie wieków Robert Korzeniowski był niekwestionowaną gwiazdą numer jeden polskiego sportu. Chodziarza znali wszyscy fani w kraju, a jego popularność przekroczyła najśmielsze oczekiwania. Nic w tym dziwnego. Korzeniowski dla naszego kraju zdobył aż cztery medale igrzysk olimpijskich i to wszystkie złote! Triumfował w różnych konkurencjach w 1996 roku w Atlancie, w 2000 w Sydney oraz w 2004 w Atenach. Do swojej bogatej kolekcji dorzucił również trzy złota i brąz mistrzostw świata. O jej wielkiej popularności może świadczyć fakt, że dwukrotnie (1998 i 2000) wygrywał plebiscyt na sportowca roku w Polsce.

Dlatego też jeszcze bardziej szokujące wydaje się wyznanie, na jakie zdobył się po latach. Robert Korzeniowski w rozmowie z Agnieszką Tokarz na potrzeby podcastu "Nice to fit you" postanowił wyjawić, że w dzieciństwie zmagał się ze sporymi problemami ze zdrowiem. Na tyle dużymi, że lekarze musieli zdecydować się na radykalne kroki.

Robert Korzeniowski z zakazem od lekarzy

Wydawałoby się, że tak utytułowany sportowiec w dyscyplinie, która wymaga często nadludzkiego wysiłku, od małego był przygotowany do przenoszenia gór. Okazuje się, że było inaczej. Korzeniowski walczył z problemami zdrowotnymi. - Wtedy miałem zakaz WF-u. Wtedy lekarze wydali zakaz WF-u. Co dziesięć dni dostawałem dużą dawkę antybiotyków - wyznał publicznie Robert Korzeniowski. To rzecz jasna odbiło się na jego codziennych przyzwyczajeniach, ale zmotywowany "Korzeń" nie zrezygnował zupełnie z wysiłku.

Korzeniowski ćwiczył po szkole

W szkole Korzeniowski musiał postawić więc na inne sprawy niż sport. - Wracałem do szkoły trochę jako ten gorszy, wyeliminowany. Starałem się nadrabiać to inną aktywnością. Społeczną, naukową i tyle - kontynuował nasz multimedalista olimpijski.

Robert Korzeniowski nie byłby sobą, gdyby nie próbował jednak iść na przekór. - Na podwórku nie miałem zwolnienia, żeby było jasne. Dalej mogłem cokolwiek tam robić i tyle. Nikt tam nie sprawdzał mojego zwolnienia z WF-u i pewnie dobrze - skwitował historię z dzieciństwa były chodziarz.