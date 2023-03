Rozbiegają stolicę w pierwszą niedzielę wiosny. Półmaraton Warszawski przemierzy pięć stołecznych dzielnic.

Regulaminowy dystans półmaratonu wynosi 21,0957 km. Ambicją gospodarzy imprezy, która w roku 2023 nosi nazwę Nationale-Nederlanden Półmaraton Warszawski jest złamanie przez któregoś z zawodników bariery 60 minut. Dotychczasowy rekord imprezy wynosi 60 min i 30 s, a ustanowił go rok temu Tanzańczyk Emanuel Giniki Gisamoda.

Wśród tegorocznych uczestników są tacy, których rekord życiowy bliski jest równym 60 minutom. Pochodzą głównie z Kenii: Paul Tiongik (60.01 min), Philimon Maritim (60.31), Evans Nyakamba Mayaka (60.37). Ich mocnym rywalem będzie zapewne Ugandyjczyk Matthew Chekwurui (rek. Życiowy 60.36).

Osiem czołowych miejsc na mecie będzie nagrodzone sumami od 2500 do 100 dolarów – identycznie dla mężczyzn jak dla kobiet. Dodatkowe nagrody przewidziane są dla zwycięzcy i zwyciężczyni (oraz ewentualnie dla drugiej osoby na mecie), gdyby doszło do złamania określonej bariery czasów. Poniżej 60 min u mężczyzn i 68 min u kobiet - 2000 USD; poniżej 59 i 66 min – 5000 USD; poniżej 58 i 64 min – 10.000 USD. A gdyby padł rekord świata mężczyzn lub kobiet, nagroda wyniosłaby 25 tys. dolarów.

i Autor: mat. prasowe Biegi odbędą się już w niedzielę 26 marca

Trasa 17. Nationale-Nederlanden Półłmaratonu Warszawskiego wiedzie z ul. Konwiktorskiej na wysokości stadionu Polonii przez ulicę Mickiewicza do Podleśnej i Gwiaździstej na Bielanach, następnie Wybrzeżem Gdyńskim do Mostu Gdańskiego i aleją Starzyńskiego do Namysłowskiej, następnie przez Ratuszową i ZOO do Wybrzeża Helskiego, po czym ulicami Okrzei i Zamoyskiego do Mostu Świętokrzyskiego, a stamtąd przez Browarną i Wisłostradę dotrą do mety na Podzamczu (na wysokości ulicy Boleść).

Start o godz. 10.00 (po zmianie czasu z zimowego na letni). Limit czasu dla uczestników wynosi 3 godz. 30 min.

Bieg otwarty jest dla wszystkich osób powyżej 18 lat. Zgłaszać można się do soboty 25 marca. Opłata wpisowa wynosi obecnie 220 zł. Klasyfikacja prowadzona będzie w siedmiu kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: od 20 plus do 80 plus.

Szczegóły na stronie internetowej: https://nnpolmaratonwarszawski.com/

Półmaratonowi towarzyszy bieg na dystansie 5 km, pod nazwą New Balance Bieg na piątkę. Start o godz. 10.00 na ul. Konwiktorskiej, a trasa biegnie ulicami Andersa i Mickiewicza do Placu Wilsona, następnie ulicą Krasińskiego do Wybrzeża Gdyńskiego czyli do ostatniej prostej, która kończy się na Podzamczu. Limit czasu: 45 minut, a zatem meta zostanie zamknięta kwadrans przed startem półmaratonu