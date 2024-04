Superważne zawody dla gwiazd polskiej kadry. Od tego startu zależy awans olimpijski

Co za urocze zdjęcia lekkoatletów na Wielkanoc! Po ich zobaczeniu króliczek zacznie mówić ludzkim głosem, a jego łapki same złożą się do oklasków

Udział Biało-Czerwonych w mistrzostwach poprzedzi zgrupowanie aklimatyzacyjne na Florydzie, co potwierdził w oficjalnym portalu PZLA trener sztafety 4x400 m kobiet Aleksander Matusiński. Jak informuje związek, do startu w Nassau zakwalifikował się komplet, czyli pięć polskich sztafet (męska i żeńska 4x100 m, męska i żeńska 4x400 m oraz mikstowa 4x400 m).

W ekipie pojawią się największe gwiazdy kadry, na czele z Ewą Swobodą, Natalią Kaczmarek, Justyną Święty-Ersetic, czy Kajetanem Duszyńskim. Ostatnia trójka to złoci medaliści w sztafecie 4x400 miks z igrzysk w Tokio.

Trener Aleksander Matusiński zapowiedział w pzla.pl, że wszystko w najbliższych tygodniach będzie podporządkowane kwalifikacji olimpijskiej.

– Zawody na Bahamach traktujemy ze wszech miar priorytetowo. Najpierw lecimy na dwutygodniowe zgrupowanie aklimatyzacyjne organizowane w Miami, tak aby odpowiednio przygotować się do startu w innej strefie czasowej oraz warunkach klimatycznych. Ośrodek, do którego się udajemy, wygląda imponująco. Mam nadzieję, że dobre warunki treningowe oraz logistyczne przyczynią się do sukcesów w Nassau i wszystkie sztafety znajdą się w czołowej „14”, co da im przepustkę do Paryża – powiedział opiekun żeńskiej sztafety 4 x 400 metrów.

Pierwszy raz w historii World Athletics Relays ma tak wysoką stawkę olimpijską. – W poprzednich latach zawody nie miały dla sztafet tak ogromnego znaczenia, jakim jest kwalifikacja olimpijska. Wtedy startowaliśmy w nich dwa dni po podroży. Teraz sprawa wygląda zupełnie inaczej – podkreślił trener Matusiński.

Skład reprezentacji Polski na World Athletics Relays w Nassau (4–5 maja 2024)

Kobiety

Martyna Kotwiła, Magdalena Niemczyk, Monika Romaszko, Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda, Krystina Tsimanouska, Iga Baumgart-Witan, Aleksandra Formella, Kinga Gacka, Natalia Kaczmarek, Marika Popowicz-Drapała, Justyna Święty-Ersetic, Alicja Wrona-Kutrzepa

Mężczyźni

Albert Komański, Przemysław Słowikowski, Oliwer Wdowik, Patryk Wykrota, Marek Zakrzewski, Łukasz Żok, Igor Bogaczyński, Kajetan Duszyński, Patryk Grzegorzewicz, Mateusz Rzeźniczak, Daniel Sołtysiak, Maksymilian Szwed