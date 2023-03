Swoboda i Kiełbasińska dały ognia. Polki najszybsze w przedbiegach halowych ME.

Ewa Swoboda (26 l.), halowa mistrzyni Europy 2019, znakomicie wystartowała w eliminacjach na 60 m. Na mecie miała metr przewagi nad rywalkami, a jej czas 7,11 s okazał się najlepszy z grona uczestniczek pięciu serii. Kolejne wyniki uzyskały ciemnoskóre rywalki: Brytyjka Darryl Neita (7,14 s) i Szwajcarka Mujinga Kambundji (7,18 s).

Awans do półfinałów uzyskały także pozostałe dwie polskie sprinterki: Magdalena Stefanowicz (7,32 s) i Martyna Kotwiła (7,38). Walka o medale rozegra się jeszcze dzisiejszego wieczora. Półfinały o godz. 17.05 czasu polskiego, a finał uwieńczy drugi dzień czempionatu o godz. 19.45.

Z kolei Anna Kiełbasińska (33 l.) w świetnym wygrała swoją serię eliminacyjną na dystansie 400 m w czasie 51,77 s. Była szybsza od najgroźniejszych rywalek, Holenderek, które także minęły metę jako pierwsze w swoich przedbiegach. Halowa rekordzistka świata Femke Bol zanotowała 52,35 s, zaś Lieke Klaver 52,72. Półfinały dystansu 400 m przewidziane są także w piątek o godz. 17.55, a finał w sobotę o 18.30.

Skuteczna końcówką popisała się także Sofia Ennaoui (27 l.) w eliminacjach na 1500 m. Biegnąc trzecia przeskoczyła Brytyjkę Snowden 150 m przed metą i pewnie minęła metę na promującej pozycji, za Rumunką Boboceą, w czasie 4.07,91 min. Finał w sobotę 4 marca o 18.00.

Halowa wicemistrzyni świata 2022 Adrianna Sułek (24 l.) ma w tegorocznych mistrzostwach Europy mocniejszą konkurencję niż przed rokiem. Wtedy na podium wyprzedziła ją Belgijka Noor Vidts, ale nie startowała jej rodaczka Nafissatou Thiam, najlepsza wieloboistka na świecie w ostatnich latach. W Stambule Vidts i Sułek były najszybsze w biegu na 60 m przez płotki (obie po 8,21 s, co dla Polki było rekordem życiowym). Objęły razem prowadzenie, ale Thiam z wynikiem 8,23 s straciła do nich tylko kilka punktów.

W kolejnych dwóch konkurencjach pięcioboju właśnie Thiam była najlepsza skacząc wzwyż 1,92 m i pchając kulę na 15,54 m. Adrianna Sułek i w tych specjalnościach dała z siebie co najlepsze wyrównując halowe rekordy życiowe – 1,89 m i 13,89 m. Zajmuje po trzech konkurencjach trzecia lokatę, ale strata 144 pkt do ciemnoskórej mistrzyni olimpijskiej ogranicza jej realne szanse do srebrnego medalu. Walka trwa jednak do końca. Skok w dal zaplanowany jest tego samego dnia na godz. 17.15, zaś bieg na 800 m na 19.05.

Do wieczornych półfinałów mężczyzn na 400 m awansował jeszcze Kajetan Duszyński z dziesiątym rezultatem eliminacji – 46,66 s. Nie do pokonania w Stambule wydaje się mistrz olimpijski na dystansie 400 m przez płotki. Norweg Warholm, który przebiegł dwa okrążenia w czasie 45,75 s.