i Autor: P. Skraba Armand Duplantis

To był rok Duplantisa i Mc Laughlin. Światowa federacja ogłosiła Lekkoatletów Roku

Armand Duplantis i Sydney Mc Laughlin-Levrone otrzymali tytuły Lekkoatletów Roku 2022 na świecie (World Athletes of the Year). Obydwoje mają po 23 lata. Obydwoje zdobyli w kończącym się roku złote medale mistrzostw świata oraz niejeden raz poprawiali rekordy świata. Wręczenie nagród odbyło się w książęcym pałacu w Monako. To w tym księstwie ma swoja siedzibę światowa federacja World Athletics.