Tylko tyle Wojciech Nowicki zarobił za srebro MŚ. Świątek ma tyle za trzy mecze

Nowicki ma na koncie dwa złote medale mistrzostw Europy, a także (przede wszystkim!) złoto igrzysk olimpijskich! Marzył, by kolekcję z trofeami wzbogacić o brakujący złoty medal mistrzostw świata. Wcześniej wywalczył "tylko" srebrny i trzy brązowe. Do tej kolekcji dołożył kolejne srebro, bowiem niespodziewanym mistrzem został 21-letni Kanadyjczyk Ethan Katzberg z wynikiem 81.25 metra.

Nowicki za srebrny krążek otrzyma 35 tysięcy dolarów (około 143 tysiące złotych). To kwota jaką otrzyma od organizatorów lekkoatletycznej imprezy w Budapeszcie. Oczywiście za ten sukces Nowicki dostanie jeszcze stypendium i nagrody od sponsorów, ale my z ciekawości porównaliśmy gaże przygotowane przez organizatorów MŚ na Węgrzech i... turnieju WTA1000 w Cincinnati.

Nagrody na MŚ w Budapeszcie:

Złoty medal: 70 tys. dol.

Srebro: 35 tys. dol.

Brąz: 22 tys. dol.

4. miejsce: 16 tys. dol.

5. miejsce: 11 tys. dol.

Iga Świątek za awans do półfinału turnieju WTA w Cincinnati zarobiła 138 tysięcy dolarów. Zwyciężczyni turnieju kobiet zgarnie 454 500 dolarów. Poniżej lista premii w turnieju kobiet WTA Cincinnati 2023. Gdyby awansowała tylko do 3. rundy, to zarobiłaby prawie tyle samo co Nowicki...

I runda - 12 848 dolarów

II runda - 17 930

III runda - 31 650

1/4 finału - 63 350

1/2 finału - 138 000

finalistka - 267 690

mistrzyni - 454 500