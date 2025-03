Ewa Swoboda: Jest niedosyt, ale mam nadzieję, że to da mi kopa!

Chodzi o dołączenie do reprezentacji sztafety 4x400 m pań, której pierwotnie miało nie być na zawodach – w planie miała start indywidualny jedynie doświadczona Justyna Święty-Ersetic. – Otrzymaliśmy propozycję startu damskiej sztafety 4 x 400 metrów. Warto jeszcze dodać, że w Nankinie odbędzie się tylko finał, więc liczba startujących sztafet jest ograniczona do sześciu. W zaistniałych okolicznościach chcemy wykorzystać daną nam szansę na zdobycie punktów, a być może powalczyć również o coś więcej – tłumaczył w portalu związkowym Marek Plawgo, wiceprezes polskiej federacji. Tym samym do Święty-Ersetic dołączą Aleksandra Formella, Anna Maria Gryc, Anastazja Kuś i Anna Pałys.

Jakub Szymański o roli faworyta i złocie HME

Największe szanse na medale w Chinach mają płotkarze Jakub Szymański i Pia Skrzyszowska, a także biegająca na 800 m Anna Wielgosz, czyli medaliści niedawnych mistrzostw Europy w Apeldoornie, oraz sprinterka Ewa Swoboda. Poza wymienionymi w Chinach zobaczymy też Paulinę Ligarską (pięciobój), Annę Matuszewicz (skok w dal), Patryka Sieradzkiego (800 m), Krzysztofa Kiljana (60 m ppł) i Konrada Bukowieckiego (pchnięcie kulą).

Poprzednia halowa impreza tej rangi odbyła się w zeszłym roku w Glasgow. Polacy wywalczyli wówczas dwa miejsca na podium: Swoboda zdobyła srebrny medal na 60 m, a Skrzyszowska brąz na 60 m przez płotki.

W Nankinie wystartuje 576 sportowców ze 127 krajów. Wśród nich jest 20 medalistów olimpijskich z Paryża i 11 indywidualnych mistrzów świata z Glasgow: Szwed Armand Duplantis i Brytyjka Molly Caudery (skok o tyczce), Devynne Charlton z Bahamów i Amerykanin Holloway (60 m przez płotki), Etiopka Tsige Duguma (800 m), Nowozelandczyk Hamish Kerr i Australijka Nicola Olyslagers (skok wzwyż), Thea Lafond z Dominiki i Hugues Fabrice Zango z Burkina Faso (trójskok), Kanadyjka Sarah Mitton (pchnięcie kulą) i Grek Miltiadis Tentoglou (skok w dal).