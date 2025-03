Ewa Swoboda: Jest niedosyt, ale mam nadzieję, że to da mi kopa! [WYWIAD]

- Co to oznacza, ten uśmiech? Najlepszy wynik w sezonie?

- Też. Ja się nie martwię, chociaż jestem czwarta, jest niedosyt, ale mam nadzieję, że ten niedosyt da mi po prostu kopa do tego. Możecie zastąpić to ładnym słowem, ale: żebym mogła zap***lać w finach. Wiem, że będzie dobrze. Po prostu potrzebowałam tego biegu. Szkoda, no szkoda, ale jak widać, jak trenerka powie, że moje serduszko to moja największa broń, no to jak widać, działa. No i właśnie, bo mówiłaś po eliminacjach w telewizji, że kolano trochę bolało.

- Czyli tylko ten finał był taki bardziej sercem pobiegnięty niż fizycznie?

- Tak, kolano mnie boli bardzo. Nawet bardziej niż bardzo. Teraz we mnie jest dużo emocji, więc na razie jest okej, ale pewnie jak zejdę po tych schodach już na dół, to będę cierpieć. Mamy teraz trochę czasu, żeby to naprawić. Na pewno tego nie wyleczę teraz. Wiadomo, że cały czas będziemy musieli trenować, ale jest moment po prostu na ten oddech. Cieszę się chociaż powinnam być smutna, że jestem czwarta, że to mój najgorszy występ w mistrzostwach Europy. Ale to jest też mój najszybszy bieg na mistrzostwach Europy.

Rozmawiał i notował w Apeldoorn Przemysław Ofiara