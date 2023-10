Polska lekkoatletka doceniona za walkę o prawa kobiet. „Przykro na to patrzeć"

Brązowa medalistka halowych mistrzostw Europy 2023 ze Stambułu została pierwszą laureatką trofeum, które będzie przyznawane co dwa lata. Do nagrody Women’s Leadership Award (za kobiece przywództwo) nominowanych było ponad dwadzieścia kandydatek. W uzasadnieniu czytamy, że Kiełbasińską nagrodzono za pełnienie roli mentorki dla młodych sportowców. Łączyła to z funkcją przewodniczącej Komisji Zawodniczej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Zaskoczenie i ogromny zaszczyt

– Jest to dla mnie niebywałe wyróżnienie oraz wielkie przeżycie – przyznaje nasza czołowa specjalistka od biegania na 400 metrów, cytowana przez oficjalny portal PZLA. – Nie ukrywam, że ta nagroda jest dla mnie trochę zaskoczeniem, ale jednocześnie ogromnym zaszczytem. Cieszę się również, że dostaję ją jako Polka, w tym ważnym dla mojego kraju czasie – mówi Kiełbasińska, której szczególnie leży na sercu pozycja kobiet w sporcie.

– Przykro patrzeć na podział ról i stanowisk w związkach sportowych, gdzie udział kobiet to jedynie 10 procent, a przecież na stadionie mamy podział 50/50. Na szczęście obserwuję też, że jest coraz więcej kobiet, które garną się do tego, by być częścią realnych zmian. Nie boją się i wcale nie czują się gorsze. Co więcej mają wiele wartości do zaoferowania, tak by sport się rozwijał i każdy czuł, że jest słyszany – podkreśla reprezentantka Polski.