Nie żyje słynny polski trener. Wzruszające pożegnanie jego wychowanki: Dzięki Tobie trenerze-dziadku...

Świat polskiego sportu opłakuje dziś ogromną stratę wielkiego, znakomitego trenera polskich biegaczek. Edward Motyl zmarł w wieku 85 lat. Wybitny polski szkoleniowiec urodził się w 1938 roku i przez lata reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej. Występował w konkurencji w biegu 3000 metrów z przeszkodami na dwóch mistrzostwach Europy w latach 60-tych z Belgradem i Budapesztem.

Nie żyje Edward Motyl, wybitny polski trener

Edward Motyl zdobywał medale mistrzostw Polski w tej konkurencji – raz srebrny i dwukrotnie brązowy, a także zdobył srebro w mistrzostwach Polski w Żyrardowie w biegu przełajowym.

Po zakończeniu sportowej kariery rozpoczął pracę jako trener. Prowadził między innymi takie zawodniczki jak Małgorzata Sobańska, Grażyna Syrek, Monika Drybulska czy Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka.

Wzruszające pożegnanie Edwarda Motyla. Wyciszkiewicz-Zawadzka: Dzięki Tobie trenerze-dziadku...

Ostatnia z nich opublikowała w swoich mediach społecznościowych poruszający pożegnalny wpis.

- Dzięki Tobie Trenerze (dziadku) jestem tym kim jestem. To Ty wskazywałeś mi odpowiednie wartości w życiu, uczyłeś go i doprowadziłeś do ogromnych sukcesów. Dziękuję, że byłeś. A wiem, że zawsze przy mnie będziesz. Do zobaczenia później w tym lepszym świecie – napisała.

