i Autor: Instagram/alishalehmann7 Alisha Lehmann

Popis umiejętności

Najgorętsza piłkarka świata bez ubrań robi wygibasy nad basenem. Pokazała wszystko. Kształty jej ciała gotują wodę w akwenie

Piłka nożna to świetna trampolina do wielkiej popularności oraz sławy. Do niedawna tyczyły się to przede wszystkim mężczyzn, ale od pewnego czasu i panie pukają do drzwi wielkiego futbolu. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych piłkarek na świecie jest Alisha Lehmann. Szwajcarka imponuje nie tylko umiejętnościami piłkarskimi, ale również urodą. Zawodniczka ponownie postanowiła rozgrzać swoich fanów pikantnymi kadrami.