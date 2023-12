Najseksowniejsza piłkarka świata nagrała wideo w samym staniku. Od tych ujęć roztopią się najgrubsze lodowce, ciężko oderwać wzrok

Borek szczerze o aferze ze Stanowskim. Te słowa go zabolały, musiał to skomentować

Alisha Lehmann obecnie występuje w żeńskiej sekcji angielskiego klubu Aston Villa. Wcześniej również występowała w Anglii – w West Hamie oraz na wypożyczeniu w Evertonie, a seniorską karierę zaczynała w rodzimym BSC Young Boys. W tym roku miała okazję pokazać się szerszej publiczności na najważniejszej imprezie reprezentacyjnej, czyli mistrzostwach świata. Lehmann zdobyła wielką popularność, ale nie tylko ze względu na swoją grę, ale też zniewalającą urodę, a jej rozpoznawalność w ostatnim czasie mocno urosła. Jeszcze w marcu tego roku miała ona na Instagramie 12 mln obserwujących, teraz jest ich o 1/3 więcej – ponad 16 mln. Trudno się jednak dziwić, ponieważ Szwajcarka nie stroni od odważnych zdjęć publikowanych przez siebie w sieci. Tym razem postawiła na wideo, które z pewnością spodoba się wielu jej fanom.

Alisha Lehmann kusi fanów skąpym strojem

Wielka popularność i nieprzeciętna uroda sprawiły, że już wcześniej Alisha Lehmann otrzymała propozycję od jednego z... portali dla dorosłych, by tam założyła prywatne konto, na którym publikowała by zdjęcia. Za samo założenie profilu miała otrzymać sporą sumę, a na pewno nie brakowałoby jej subskrybentów, którzy zasilali by jej konto bankowe pieniędzmi. Nie byłaby także odosobniona, bowiem wiele sportsmenek skręca w tę stronę monetyzacji swojej popularności, jednak póki co Lehmann odmówiła i pozostaje przede wszystkim na Instagramie.

Nie oznacza to jednak, że nie zarabia, bowiem za sponsorowane posty na tej platformie może zgarnąć nawet 245 tys. funtów za jeden wpis (ponad 1,2 mln złotych). Publikuje ona jednak materiały nie tylko reklamowe i z treningów, ale też i te prywatne. Tym razem pokazała krótkie nagranie, na którym schodzi ze schodów ubrana w długie spodnie i... stanik. Nagranie, jak zwykle jej posty, zebrało setki tysięcy reakcji, a zobaczyć je możecie poniżej. Wyżej znajdziecie natomiast galerię zdjęć szwajcarskiej piękności.