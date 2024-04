Najpiękniejsza piłkarka świata pokazała się w skąpym stroju. Prawda o jej ciele wyszła na jaw. Fani mogli tego nie wiedzieć

Piłka nożna kobiet wciąż nie jest tak popularna jak ta w wykonaniu mężczyzn, ale z każdym rokiem zainteresowanie kobiecą piłką rośnie. Prawdziwą ambasadorką tej dyscypliny można nazwać Alishę Lehmann, którą kojarzy zdecydowana większość piłkarskich kibiców. Szwajcarka stała się prawdziwą gwiazdą, co w dużej mierze zawdzięcza mediom społecznościowym. Jej profil na Instagramie obserwuje blisko 17 milionów użytkowników! Wielu z nich zachwyca się urodą pięknej piłkarki, która jest uznawana za tę najpiękniejszą. Mimo to, nie wszyscy fani zdawali sobie sprawę z tatuaży Lehmann.

Poniedziałek (15 kwietnia) to wyjątkowy dzień dla Lehmann. Właśnie tego dnia urodziny obchodzi jej brat Marco. Z tego powodu piłkarka postanowiła publicznie złożyć mu życzenia w social mediach, ale uwagę fanów mógł przykuć inny szczegół. Do urodzinowych życzeń 25-latka dołączyła wspólne zdjęcie, na którym była ubrana w białą sukienkę mini. Ten strój w pełni odsłonił nogi pięknej Szwajcarki, a na jej obydwu piszczelach można zauważyć tatuaże! Podczas meczów są one przykryte getrami, dlatego nie każdy fan zdaje sobie z nich sprawę.

i Autor: Instagram/Alisha Lehmann Alisha Lehmann odsłoniła tatuaże w krótkiej sukience

Tatuaże najpiękniejszej piłkarki świata

Lehmann ma swoje tatuaże na obu nogach tuż nad kostką, przez co zasłaniają je nawet krótkie getry. W trakcie meczów są niewidoczne, ale na urodzinowym zdjęciu bratem od razu rzuciły się w oczy. Zresztą nie są one niczym dziwnym - 25-latka jest pasjonatką tatuaży. Kilka innych ma na szyi, a także na rękach. Piękna piłkarka upatrzyła sobie zwłaszcza dłonie, ale najgłośniej było o jej tatuażu na... udzie. Znajduje się on blisko pośladków. Zobaczysz go na gorących zdjęciach w powyższej galerii.