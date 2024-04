Nie żyje legendarny mistrz świata. Grał w pamiętnym meczu na wodzie z Polską. Zmarł po ciężkiej chorobie

Niepojęte, co stało się z ciałem żony Krychowiaka. Gdy Celia Krychowiak stała niemal w negliżu, wszystko było widać. To już nie są żarty

Bernd Hoelzenbein nie żyje. Ta wiadomość wstrząsnęła nie tylko niemieckimi kibicami, lecz całym światem piłki. Największym sukcesem w jego karierze jest mistrzostwo świata z 1974 roku, w drodze do którego Niemcy pokonali m.in. Polskę w pamiętnym półfinale "na wodzie". Hoelzenbein odegrał w nim ważną rolę, bo wywalczył rzut karny, który w 56. minucie obronił Jan Tomaszewski. Zwycięstwo Niemcom zapewnił dopiero gol Gerda Muellera z 76. minuty. Dzięki temu to Niemcy awansowali do finału, który wygrali, a Polacy musieli zadowolić się zwycięstwem w meczu o 3. miejsce. Hoelzenbein szczególnie znaczącą postacią jest dla kibiców Eintrachtu Frankfurt. W tym klubie został prawdziwą legendą.

W barwach Eintrachtu Hoelzenbein zagrał w 420 meczach Bundesligi i strzelił w nich 160 goli. To w tym klubie zaczął seniorską karierę w 1967 roku, która trwała przez czternaście lat. W tym czasie zdobył z Eintrachtem Puchar UEFA w 1980 r. i trzy Puchary Niemiec (1974, 1975, 1981). Później swoją karierę kontynuował w USA, gdzie grał w Fort Lauderdale Strikers, Memphis Americans i Baltimore Blast. W 1985 r. wrócił do Niemiec i zakończył karierę w FSV Salmrohr. W pół roku pomógł temu klubowi awansować do drugiej ligi.

Hoelzenbein po zakończeniu kariery piłkarskiej wrócił do Eintrachtu. Jako wiceprezes i menedżer miał wpływ na rozwój klubu na początku lat 90. Później był też we Frankfurcie skautem. Właśnie Eintracht potwierdził informację o jego śmierci. Hoelzenbein zmarł w poniedziałek w wieku 78 lat w otoczeniu rodziny. Wedle informacji "Hessenschau" zmarł po ciężkiej chorobie.

Ein Eintrachtler durch und durch. Eine Legende, wie sie im Buche steht. Einer der Größten, die wir hatten. Bernd Hölzenbein, Ehrenspielführer der Eintracht, verstarb am Montag im Alter von 78 Jahren im Kreise seiner Familie 🖤 pic.twitter.com/BJRCZDGDGP— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 16, 2024