Zmysłowe pląsy Anny Lewandowskiej na jachcie. Musiała w końcu to ogłosić. Ujawniła, co ma w głowie

Aż w głowie się kręci przez to, co dzieje się u Roberta Lewandowskiego! Nagranie nie zostawia złudzeń, zapanowało poruszenie

Robert Lewandowski zaraz po zakończeniu mistrzostw Europy w Niemczech udał się na krótki urlop. Na profilach piłkarza w mediach społecznościowych można było zobaczyć rodzinne zdjęcia, a także chwile sam na sam z Anną Lewandowską. Małżeństwo wybrało się między innymi na Lazurowe Wybrzeże, gdzie mieli zdecydowanie więcej czasu dla siebie. Czas na odpoczynek w końcu dobiegł końca. Na początku tego tygodnia Lewandowski wrócił do zajęć z drużyną i tym samym rozpoczął przygotowania do nowego sezonu i oficjalnie zakończył wakacje.

Lewandowska zdradza plany na przyszłość. Ma plan

Biorąc pod uwagę najnowszy wpis Anny Lewandowskiej, można wywnioskować, że i ona wraca do pracy. Żona kapitana reprezentacji Polski opublikowała nagranie, na którym zmysłowo wygina ciało do muzyki, gdy jest na jachcie. Jak zdradza Lewandowska we wpisie, jej głowa jest pełna nowych pomysłów. - Baterie naładowane (a głowa pełna nowych pomysłów) - obwieściła trenerka fitness.

- Nie mogę się doczekać, na najbliższe nadchodzące wydarzenia i projekty! - kontynuowała. - Otwarcie Edan Studios coraz bliżej... wiele pracy za nami, wiele przed nami - ale jestem ogromnie wdzięczna że mogę spełnić to marzenie i już niedługo zaprosić Was... do naprawdę wyjątkowego miejsca na mapie Barcelony - poinformowała Lewandowska we wpisie na Instagramie.