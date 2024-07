Wyżyłowany jak mityczny Adonis Robert Lewandowski chwycił umięśnioną Annę i zrobili sobie TO zdjęcie. Nie klikajcie tego na wczasach, bo nabawicie się kompleksów!

Dla większość ludzi wakacje to czas rozpusty, wczasów all-incusive, rosnącego brzuszka. Nie u Lewandowskich, którzy nawet na wakacjach zachowują sylwetkę, której można im pozazdrościć. Na wspólnym zdjęciu z wakacji Anna zaprezentowała się w seksownym stroju kąpielowym, podkreślającym sylwetkę i mięśnie. A Robert? Nie pierwszy już raz udowodnił, że mityczny Adonis to przy nim chłopiec do podawania piłek.

Kiedy Robert Lewandowski wraca do treningów z Barceloną?

Dla Lewandowskiego to ostatnie dni urlopu przed powrotem do treningów w Barcelonie. „Duma Katalonii” rozpocznie sezon od starcia z AS Monaco w Pucharze Gampera (12 sierpnia), a w LaLiga pierwsze spotkanie to starcie z Valencią (17 sierpnia). Lewandowski będzie współpracował z nowym trenerem, Hansim Flickiem, którego doskonale zna z Bayernu Monachium. Coraz mocniej się plotkuje, że to Lewandowski będzie w najbliższym sezonie kapitanem Barcelony.

Lewandowski musi odbudować się i psychicznie, i fizycznie po nieudanym dla niego i reprezentacji Euro 2024.

- Wiadomo, że jak mamy więcej zawodników zdrowych, to jest większa opcja i oczywiście mogę żałować, że na ten pierwszy mecz nie byłem gotowy, w drugim wszedłem z ławki i też było ciężko i dopiero podczas meczu z Francją wiedziałem, że jest wszystko okej i dobrze się czułem. To są takie momenty, gdzie nie mamy wpływu i nawet jak ktoś jest kontuzjowany, to i tak musimy być mocni, dawać sobie z tym radę. To już nie ma teraz znaczenia, to już przeszłość. Na konferencji powiedziałem, że osobiście dla mnie to były bardzo ciężkie momenty, bo wiedziałem jak dla mnie było ważne, żeby być, wspierać tę drużynę na boisku, a nie tylko poza. I to też mnie bardzo bolało, więc dzisiaj się cieszę, że grałem całe spotkanie, że dałem radę, że wszystko jest ok i też mogłem pomóc drużynie w tym, że byłem na boisku i zdobyliśmy ten jeden punkt – powiedział po meczu z Francją Lewandowski.

